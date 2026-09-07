CD Don Benito vs Las Palmas Atlético | J2 Segunda Federación 26-27

CD Don Benito vs Las Palmas Atlético. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 13 de septiembre. Partido correspondiente a la jornada 2 del Grupo 4 de la Segunda Federación. Se puede seguir en directo en rtvc.es

CD Don Benito y Las Palmas Atlético se enfrentan este domingo 13 de septiembre, a partir de las 10:30 (hora canaria) en el Estadio municipal Vicente Sanz. Partido correspondiente a la jornada 2 del Grupo 4 de la Segunda Federación.

CD Don Benito vs Las Palmas Atlético | J2 Segunda Federación

Posiciones en la clasificación de CD Don Benito y Las Palmas Atlético

En la clasificación, Las Palmas Atlético se encuentra en 15ª posición con 0 puntos. En cambio, el Don Benito ocupa la cuarta posición. El conjunto extremeño se encuentra con 3 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre CD Don Benito y Las Palmas Atlético

El CD Don Benito y Las Palmas Atlético se han enfrentado solamente dos veces, donde el Don Benito ha ganado los dos. El equipo canario en su último partido perdió. Por su parte, el equipo extremeño llega al encuentro tras haber ganado su último partido.

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