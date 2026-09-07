CD Tenerife B vs Club Atlético Central | J2 Segunda Federación 26-27

CD Tenerife B vs Club Atlético Central. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 13 de septiembre. Partido correspondiente a la jornada 2 del Grupo 4 de la Segunda Federación. Se puede seguir en directo en rtvc.es
CD Tenerife B y Club Atlético Central se enfrentan este domingo 13 de septiembre, a partir de las 11:00 (hora canaria) en la Estadio Nuevo Vivero. Partido correspondiente a la jornada 2 del Grupo 4 de la Segunda Federación.
Posiciones en la clasificación de CD Tenerife B y Club Atlético Central
En la clasificación, el Tenerife B se encuentra en 14ª posición con 0 puntos. En cambio, el Badajoz ocupa la segunda posición. El conjunto andaluz con 3 puntos se encuentra con 3 puntos más que el equipo blanquiazul.
Últimos enfrentamientos H2H entre CD Tenerife B y Club Atlético Central
El CD Tenerife B y el Club Atlético Central no se han enfrentado nunca. El equipo canario en su último partido perdió. Por su parte, el equipo andaluz llega habiendo ganado su último partido.