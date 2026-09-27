La gran pasarela de moda baño puso este sábado el broche final a cuatro días de actividades centradas en el diseño local, la sostenibilidad, la formación y la promoción turística

Moda y turismo se dieron la mano este sábado en la novena edición de la Tenerife Fashion Beach Costa Adeje (TFBCA), un evento impulsado por el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Adeje. Celebró su gran pasarela de moda baño con un espectáculo único a pie de playa, donde once firmas fueron las encargadas de presentar sus nuevas colecciones.

IX edición de la Tenerife Fashion Beach Costa Adeje

Marcas canarias

Las marcas participantes han representado a diferentes programas insulares de apoyo al sector textil, siendo Arena Negra, Ananas Wear, Waiola, LAVA, Bea de la Rosa, The Knot Company y By Loleiro por Tenerife Moda; Shamelú por La Palma Isla Bonita Moda; Machanga By Yess por La Gomera Moda y Magia; Lislo por Gran Canaria Moda Cálida, y Macaronesia por Lanzarote Moda.

Las firmas de swimwear, acompañadas por otras de complementos, fueron las encargadas de poner brillo y color a la playa del Duque Norte del municipio sureño, donde más de 500 asistentes pudieron disfrutar de una velada con la que se puso el broche final al amplio programa de actividades iniciado el pasado 21 de septiembre. La programación ha incluido casting de modelos, talleres de confección, mercadillos de diseño, la acción Plastic Free en playas de Adeje y una nueva edición del Foro de la Moda, en la que destacados influencers debatieron sobre los principales retos del sector.

IX edición de la Tenerife Fashion Beach Costa Adeje

Una oportunidad económica

El consejero de Empleo, Educación y Juventud del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina, destacó que “la Tenerife Fashion Beach Costa Adeje demuestra que la moda es mucho más que una expresión creativa: es también actividad económica, empleo, formación y una oportunidad para que nuestros diseñadores y emprendedores puedan desarrollar sus proyectos desde Tenerife y proyectarlos hacia el exterior”.

Medina subrayó que “desde el Cabildo queremos seguir acompañando al sector y generando oportunidades para toda su cadena de valor. Esta edición ha vuelto a poner el acento en el talento canario, pero también en aspectos fundamentales para su futuro como la sostenibilidad, la formación y la incorporación de nuevos profesionales”.

El consejero añadió que “llegar a la novena edición con esta capacidad de convocatoria y proyección demuestra que estamos ante una iniciativa plenamente consolidada. Nuestro reto ahora es seguir creciendo y llegar al décimo aniversario con un sector más fuerte, profesionalizado y capaz de generar nuevas oportunidades de empleo”.

Por su parte, la CEO de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, destacó que “la Tenerife Fashion Beach Costa Adeje es un magnífico ejemplo de cómo moda y turismo pueden unirse para proyectar Tenerife desde la creatividad, el talento y la sostenibilidad”.

En este sentido, Melwani subrayó que “eventos como este contribuyen a diversificar nuestra oferta turística y a poner en valor el talento y el diseño que se generan en Canarias”.

Valores del destino

La concejala de Destino Turístico y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Adeje, Patricia Paulsen Fölling, destacó que “la Tenerife Fashion Beach Costa Adeje se ha convertido en un magnífico escaparate para mostrar al exterior algunos de los valores que definen nuestro destino: el clima, el mar, nuestros espacios turísticos y nuestra capacidad para acoger grandes acontecimientos durante prácticamente todo el año”.

Paulsen señaló que “la unión entre moda y turismo nos permite proyectar una imagen diferente de Costa Adeje, vinculada también al diseño, al talento y a la sostenibilidad. Este año, de manera especial, celebrando alguna de las acciones en pleno casco histórico del municipio e involucrando alrededor de 60 personas que aportan el talento local. Celebrar una pasarela de estas características junto al mar y a las puertas del invierno constituye una oportunidad extraordinaria para mostrar las singularidades de nuestro destino”.

Asimismo, incidió en que “esta edición ha reforzado especialmente el compromiso ambiental, incorporando acciones de sensibilización y reducción de los plásticos de un solo uso. Turismo y sostenibilidad deben avanzar necesariamente de la mano, especialmente en un destino como Costa Adeje, donde nuestro territorio y nuestro litoral forman parte esencial de aquello que ofrecemos a quienes nos visitan”.

IX edición de la Tenerife Fashion Beach Costa Adeje

Moda, formación y sostenibilidad

El evento, que se acerca a su décimo aniversario, ha apostado en esta ocasión por reinventar sus orígenes con un amplio calendario de acciones enfocadas a potenciar el diseño canario, además de reforzar el compromiso con el medio ambiente y el retorno social a través de la creación de empleo, el impulso a la formación y la aparición de nuevos sectores ligados a la moda.

El programa dio inicio el pasado 21 de septiembre con el primer Taller de Creación para personas interesadas en emprender en la moda baño o ampliar sus conocimientos en el mundo textil. Impartido por dos firmas de Tenerife Moda, Waiola Wear y la firma de complementos Pendientera, el curso abarcó patronaje, diseño responsable y sostenibilidad en la confección.

El jueves tuvo lugar el VIII Foro de la Moda, en el que reconocidos influencers canarios debatieron sobre nuevas tendencias, inclusión y el impacto de las redes sociales en los hábitos de consumo. La mesa de debate se desarrolló de manera paralela a otra de las actividades destacadas de la edición: el casting Fresh Face, en el que participaron más de cien personas en busca de una oportunidad para emprender un futuro profesional en el mundo del modelaje.

El mar en el centro

La vinculación de la TFBCA con el mar constituye uno de los pilares de esta cita, por lo que un año más volvió a sumarse al compromiso de cambiar el rumbo global del plástico. Con la presencia de Tenerife Moda Sostenible, el viernes tuvo lugar una de las acciones más solidarias, en la que la playa de Torviscas se convirtió en escenario de un recorrido ecológico para retirar plásticos de un solo uso, que se intercambiaron por entradas para la pasarela de diseñadores.

Por último, el sábado por la mañana tuvo lugar el Market Place, donde los complementos y accesorios de playa fueron los protagonistas en el entorno comercial The Duke Shop. Ya por la noche llegó el turno de la gran Pasarela de Diseñadores, que volvió a convertir a Costa Adeje en el epicentro de la moda baño en un espectáculo de tendencias conducido por los presentadores Roberto Herrera y Emilia González.

Binomio moda y turismo

La Tenerife Fashion Beach Costa Adeje se ha consolidado como referente internacional de las últimas tendencias en baño y como punto de encuentro de expertos en la materia. Se trata de una plataforma singular en Europa en la que no solo se impulsan las tendencias del sector, sino que también sirve de promoción turística de Tenerife en general y de Adeje en particular bajo el binomio moda y turismo.

La TFBCA es una de las pocas pasarelas al aire libre que se celebra a las puertas del invierno y que, con una puesta de sol única como telón de fondo, sirve de escenario natural para que las marcas invitadas presenten sus nuevas colecciones para playa y piscina. El show se apoya, además, en otras firmas especializadas en complementos y comprometidas con la moda y con la defensa de los océanos bajo la causa solidaria ‘Plastic Free’, con el objetivo de avanzar en la eliminación del plástico de un solo uso y reducir la contaminación de los mares.

La Tenerife Fashion Beach Costa Adeje se ha posicionado, además, como una de las pasarelas con mayor proyección nacional. Solo en su pasada edición logró más de 39 millones de impactos directos y un retorno de inversión como valor en comunicación superior a los tres millones de euros. Asimismo, 50 empresas de toda la cadena de valor turístico avalan y respaldan la trayectoria del evento.

En sus anteriores ediciones, la iniciativa también ha reforzado su compromiso con la diversidad y la inclusión. En 2023 recibió el premio ArkoIris al mejor colectivo de moda del Archipiélago por su promoción de la diversidad y la inclusión de las personas LGTBIQ+.