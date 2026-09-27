El dique Hidramar Ultra 22000 permitirá realizar en Santa Cruz de Tenerife reparaciones de buques de hasta 22.000 toneladas de peso muerto

Tenerife Shipyards completa la inmersión de su nuevo dique seco. Europa Press

Tenerife Shipyards, perteneciente a Hidramar Group, ha completado la inmersión técnica de su nuevo dique seco flotante, el Hidramar Ultra 22000, en la Dársena de Este del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde tendrá su base operativa permanente.

La prueba ha permitido comprobar el comportamiento de la estructura, la estanqueidad de los compartimentos y el funcionamiento de los sistemas de bombeo y seguridad.

La instalación cuenta con 240 metros de eslora y una capacidad de elevación de 22.000 toneladas de peso muerto, lo que permitirá acoger en dique seco buques de tipo Panamax, como portacontenedores, tanqueros, cruceros de mediano tamaño o embarcaciones vinculadas a la industria offshore.

Ajuste de los sistemas necesarios para la varada

Según la empresa, las maniobras de inmersión y elevación pueden completarse en unas dos horas, reduciendo los tiempos de parada de los buques.

El nuevo dique permitirá realizar trabajos como reparaciones de casco, revisión de ejes, mantenimiento de timones y hélices, sustitución de válvulas y limpieza de cascos. Tenerife Shipyards prevé que su actividad genere más de 150 empleos directos y 300 indirectos en la Isla.

Tras la inmersión, el equipo técnico trabaja en el ajuste de los sistemas necesarios para la varada y, una vez finalizadas las inspecciones administrativas, se fijará la fecha para recibir a la primera embarcación comercial.