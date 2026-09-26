Santa Cruz de Tenerife celebra el Día de los Animales

La plaza del Príncipe acogió este sábado una programación con exhibiciones, talleres, actividades familiares y propuestas de concienciación por el Día de los Animales

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Fundación Santa Cruz Sostenible, celebró esta mañana, en la plaza del Príncipe, el Día de los Animales y la Biodiversidad, una jornada que reunió a ciudadanía, asociaciones, profesionales y entidades vinculadas a la protección animal y la conservación del entorno natural.

Santa Cruz celebra el Día de los Animales en una jornada de participación ciudadana

Compromiso de todos

La iniciativa contó con una programación dirigida a todos los públicos, con actividades de carácter divulgativo, educativo y participativo que permitieron acercar a las familias la importancia del bienestar animal, la tenencia responsable y la protección de la biodiversidad.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó que “la celebración de esta jornada nos permite acercar a la ciudadanía una realidad que requiere del compromiso de todos, como es el cuidado y la protección de los animales y de nuestro entorno”.

En este sentido, señaló que “Santa Cruz cuenta con una importante riqueza natural y con muchas personas y entidades que trabajan diariamente para conservarla, y encuentros como este sirven para dar visibilidad a ese esfuerzo y promover una convivencia cada vez más responsable”.

Por su parte, el concejal de Bienestar Animal, Carlos Tarife, puso en valor “la participación de las distintas entidades y profesionales que han querido formar parte de esta jornada, acercando su trabajo a los vecinos y ofreciendo información y actividades pensadas para toda la familia”.

Tarife explicó que “el objetivo es que esta celebración no se quede únicamente en una jornada festiva, sino que sirva también para concienciar sobre la adopción, los cuidados que requieren los animales y la responsabilidad que implica compartir nuestra vida con ellos”.

Actividades de divulgación y concienciación

La jornada arrancó con la presentación de la Fundación Neotrópico, que permitió a los asistentes conocer más de cerca su labor relacionada con la protección de la fauna y la conservación de la biodiversidad. A continuación, los más pequeños pudieron participar en distintas actividades infantiles, mientras que el Grupo de Guías Caninos de la Policía Local de Santa Cruz ofreció una exhibición en la que mostró algunas de las capacidades y habilidades de los perros que forman parte de esta unidad.

Uno de los momentos más destacados de la programación fue la exhibición de Agility, que permitió al público comprobar la coordinación, destreza y complicidad existente entre los perros y sus guías a través de un recorrido de obstáculos.

La jornada también dedicó un espacio especial a la adopción responsable, con un paseo y presentación de animales que buscan un nuevo hogar. Esta actividad contó con la supervisión de profesionales veterinarios, con el objetivo de garantizar el adecuado desarrollo de la iniciativa y ofrecer información a las personas interesadas en conocer las opciones de adopción.

Durante toda la jornada permanecieron habilitados distintos espacios y servicios relacionados con el bienestar animal. Entre ellos se encontraba una carpa solidaria destinada a la recogida de alimentos, mantas y otros materiales para animales, además de un servicio de peluquería canina y un punto de control veterinario.

Más actividades

La programación continua durante la tarde, a partir de las 16:15 horas, con los talleres de juguetes para mascotas y de manejo natural del caballo, dos propuestas dirigidas a acercar al público diferentes aspectos relacionados con el cuidado y el bienestar animal. La jornada concluye con una sesión de cine al aire libre y la posterior clausura, prevista para las 19:00 horas.