El diseñador gaditano se incorpora al equipo creativo con una amplia trayectoria en teatro, televisión y grandes espectáculos y aportará su visión vinculada a los lazos carnavaleros entre Cádiz y Santa Cruz

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ya cuenta con nuevo escenógrafo para su edición de 2027: el gaditano Juan Sebastián Domínguez. Director de arte y diseñador escénico, Domínguez cuenta con una trayectoria nacional e internacional desarrollada en producciones teatrales, musicales y televisivas.

Juan Sebastián Domínguez, nuevo escenógrafo del Carnaval de Santa Cruz 2027. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Nacido en Cádiz, ciudad con la que Santa Cruz de Tenerife comparte lazos históricos, culturales y carnavaleros, Domínguez se incorpora al equipo creativo del Carnaval con una visión vinculada a esa tradición cultural compartida entre ambas ciudades.

El nuevo escenógrafo está titulado en Escenografía por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD) y amplió su formación en la Université d’Artois, en Francia, y en el Centro de Tecnología del Espectáculo de Madrid.

Experiencia en grandes producciones

Entre sus trabajos más recientes destaca la dirección de arte para la delegación española en Eurovisión 2024, así como la dirección artística de la última gira de conciertos de Lola Índigo. También ha trabajado en programas de máxima audiencia como Got Talent, The Dancer e Idol Kids.

Su trayectoria incluye además propuestas escénicas para el Centro Dramático Nacional, entre ellas Escuadra hacia la muerte, Jardiel, Un escritor de ida y vuelta y Un bar bajo la arena.

Domínguez también ha participado en producciones vinculadas a los Premios Max, el Benidorm Fest y otros eventos musicales y formatos escénicos de proyección nacional e internacional.

Una incorporación vinculada a Cádiz

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destaca la experiencia y trayectoria del nuevo integrante del equipo artístico del Carnaval.

“Juan reúne experiencia, sensibilidad artística y una trayectoria consolidada en grandes producciones escénicas, cualidades que encajan perfectamente con la dimensión internacional que caracteriza a nuestro Carnaval. Estamos convencidos de que su mirada contribuirá a enriquecer una fiesta que no deja de reinventarse año tras año”.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, subraya los vínculos culturales entre Cádiz y Santa Cruz.

“La incorporación de Juan al equipo artístico de nuestra fiesta supone un reconocimiento a los históricos vínculos culturales que unen a Cádiz y Santa Cruz. Su trayectoria profesional, unida a sus raíces gaditanas y a su experiencia en grandes espectáculos, aporta una visión única”.

«Haré todo lo que está en mi mano»

Juan Sebastián Domínguez agradeció la oportunidad de incorporarse al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y se comprometió a poner su experiencia al servicio de la escenografía de la próxima edición.

“Haré todo lo que está en mi mano para que la escenografía haga brillar a cada una de las personas que suban al escenario, reflejando fielmente la temática y el espíritu de este Carnaval de primer nivel que es una de las manifestaciones populares y culturales más importantes de Europa y del mundo”.