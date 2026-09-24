El Socorro, en Los Realejos, mantendrá la prohibición al menos hasta este viernes a la espera de nuevas analíticas tras detectar niveles elevados de enterococos

La playa de El Socorro, en Los Realejos, permanece cerrada al baño desde este miércoles después de que los controles rutinarios detectaran niveles elevados de enterococos. El Ayuntamiento ha decretado la prohibición de forma preventiva y mantiene la medida, como mínimo, hasta este viernes 25 de septiembre.

Informan: Diana Giambona / Antonio Morales

La decisión coincide prácticamente en el tiempo con el cierre de la playa de El Médano, en Granadilla de Abona, también por contaminación del agua. En el caso de esta playa del sur de Tenerife, se trata de la segunda vez en los últimos tres meses que las autoridades restringen el baño.

Nuevas analíticas para determinar la calidad del agua

El Ayuntamiento de Los Realejos ha informado a través de sus redes sociales de que los resultados de los controles analíticos rutinarios realizados este miércoles han llevado a establecer «un periodo de baja calidad del agua de corta duración».

Tras conocer los resultados, el consistorio informó a las personas usuarias que se encontraban en ese momento en la playa y decretó la prohibición del baño como medida preventiva. La restricción continuará, como mínimo, hasta este viernes, cuando se esperan nuevos resultados.

RTVC

El Socorro, pendiente de los resultados

La playa permanecerá cerrada a la espera de las nuevas analíticas, que permitirán comprobar la evolución de los niveles de contaminación detectados. El origen de la medida se encuentra en los altos índices de bacterias fecales registrados en los controles.

De este modo, El Socorro continuará sin permitir el baño al menos hasta mañana viernes, mientras las autoridades esperan disponer de los nuevos resultados que permitan determinar la calidad del agua.