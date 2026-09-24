El director canario JuanMa V. Betancort rueda en Puerto de la Cruz (Tenerife) una comedia musical inspirada en las vacaciones de McCartney, Harrison y Starr en 1963

La huella que dejaron Los Beatles en Tenerife hace más de seis décadas vuelve a cobrar vida en la gran pantalla. Música, humor y una búsqueda contrarreloj se mezclan en Lennon no estuvo aquí, una película que estos días convierte al norte de la isla en escenario de rodaje.

Una momento del rodaje de la película ‘Lennon no estuvo aquí’ en un pub de Tenerife. / RTVC

La historia sigue a Astrid y Lucy, interpretadas por Isabel Stoffel y Laura Martí. Ambas viajan a Tenerife con una misión muy particular: encontrar el primer bajo perdido de Paul McCartney para evitar el cierre del museo Beatlemanía de Alemania. En esta aventura también participan actores como Pablo Carbonell, Anabel Alonso, Natalia Verbeke, Javier Gurruchaga, Teddy Bautista, Agustina Palma y Nicolás Scarpino.

Rodaje en Puerto de la Cruz

El proyecto está dirigido por el cineasta canario JuanMa V. Betancort y toma como punto de partida las vacaciones que Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr pasaron en Tenerife en la primavera de 1963. El rodaje comenzó el pasado 7 de septiembre y se desarrollará durante casi seis semanas entre Tenerife, Hamburgo y Liverpool.

Gran parte de la grabación tiene lugar en Puerto de la Cruz y el Valle de La Orotava. De hecho, el municipio portuense adquiere un papel destacado dentro de la historia por conservar algunos de los paisajes y espacios que recuerdan a la visita de la banda británica a la isla.

Uno de los elementos más llamativos de la película es la presencia del Austin Healey Sprite rojo descapotable original que utilizaron George Harrison y Ringo Starr durante su estancia en Canarias. La producción también incorpora referencias documentales y recuerdos vinculados a aquel viaje.

Los actores destacan Canarias

Para el actor canario Ciro Miró, participar en este proyecto tiene un significado especial. “Yo soy canario y además un enamorado de las ocho islas. Siempre volver a casa y rodar aquí es un lujo”, aseguró durante una visita al rodaje.

Por otra parte, Pablo Carbonell destacó que “es una película con mucha música y la gente se va a divertir mucho. Además, vamos a ver a Los Beatles en varios lugares de Tenerife”, explicó. El actor también reconoció que siempre disfruta de sus visitas al Archipiélago. “Grabar aquí en Puerto de la Cruz te sorprende. Hoy hace mucho calor, pero me encanta venir a Canarias”, señaló.

El director JuanMa V. Betancort recordó que todavía queda mucho trabajo por delante antes del estreno. “Vamos a estar rodando hasta final de año y hasta septiembre del año que viene no vamos a poder disfrutarla”, afirmó.

Lennon no estuvo aquí es una coproducción hispano-argentina en la que participa Televisión Canaria y que cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y el Ayuntamiento de La Orotava.