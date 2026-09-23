Más de un centenar de profesionales participaron en ‘Canarias en foco’, un encuentro organizado por Canary Islands Film para presentar el potencial creativo y productivo de las islas

Más de un centenar de profesionales del cine procedentes de distintos lugares del mundo se dieron cita ayer, 22 de septiembre, en ‘Canarias en foco’, el encuentro que Canary Islands Film organiza con motivo de cada edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Unas 120 personas acudieron a la sala de prensa del Kursaal para conocer el panorama actual del sector audiovisual canario de la mano de sus responsables públicos y profesionales del cine.

Canarias muestra en San Sebastián la fortaleza de su sector audiovisual. Gobierno de Canarias

La presencia de Canarias en Donosti se enmarca en una misión comercial de empresas de las islas impulsada por el Clúster Audiovisual de Canarias y Proexca, con el objetivo de potenciar acuerdos estratégicos.

Creación propia y apoyo institucional

El potencial de la creación propia y la solidez del sector audiovisual canario centraron la mesa redonda ‘Canarias en foco’, junto a las herramientas de financiación y apoyo institucional disponibles para la industria.

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, abrió el acto y destacó la fortaleza y consolidación del sector, así como “el talento creativo y técnico, productoras y profesionales que tienen capacidad para impulsar proyectos propios, producir, coproducir y llevar nuestras historias a públicos de dentro y fuera de las islas”.

Machín señaló también que la presencia de cerca de cuarenta profesionales canarios en la agenda del Festival de San Sebastián demuestra que Canarias “ya no es sólo territorio de rodajes, sino de la creación, producción y con una red preparada para establecer nuevas alianzas”.

El talento como motor del audiovisual

Durante el encuentro, el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas, Cristóbal de la Rosa, recordó que el Gobierno “se apoya al sector audiovisual con financiación pública y un buen marco normativo que permita su desarrollo”, aunque subrayó que “el verdadero impulsor del audiovisual canario es el talento de sus profesionales”.

Junto a Machín y de la Rosa participaron en el acto Natacha Mora, directora de Canary Islands Film, y un panel de expertos integrado por David Baute, director y productor en Tinglado Film y ganador del Goya por la película de animación ‘Mariposas negras’; Genoveva Ayala, gerente del Clúster Audiovisual de Canarias; y Mercedes Afonso, directora de ‘El mapa para tocarte’, ganadora del premio al Mejor Documental en el último Festival de Málaga. La sesión contó con la moderación de Lorena Martín, técnica gestora en Canary Islands Film.

La jornada continuó con un espacio de networking entre la delegación canaria y agentes y entidades de otros territorios. La delegación, integrada por medio centenar de profesionales, aprovechó este encuentro para establecer contactos directos dentro de la industria audiovisual.