Una delegación de alrededor de 40 profesionales participa en la cita donostiarra, que reúne 263 títulos de 47 países y cuenta con varias producciones vinculadas a las islas en su programación

Informan: Benjamín Santana / Carlos García

El Festival Internacional de Cine de San Sebastián celebra entre el 18 y el 26 de septiembre su 74ª edición, con una programación que reúne 263 títulos procedentes de 47 países y una amplia representación internacional de cineastas, intérpretes, productores y guionistas. El certamen afronta además una edición marcada por la despedida de José Luis Rebordinos como director, cargo que dejará a finales de 2026 después de quince años al frente del Zinemaldia.

En este contexto, Canarias vuelve a situar su industria audiovisual en uno de los principales escaparates cinematográficos de España. Una delegación de alrededor de 40 profesionales del Archipiélago participa en la sección de Industria del festival con el apoyo de Canary Islands Film, sello impulsado por el Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), y Proexca. La misión cuenta también con el impulso del Clúster Audiovisual de Canarias y busca favorecer contactos profesionales y posibles acuerdos de producción y coproducción.

Canarias en foco: industria, producción y coproducción

El principal acto de la presencia canaria en San Sebastián será ‘Canarias en foco’, que se celebra este martes 22 de septiembre a partir de las 19:30 horas en la sala de prensa del Kursaal. La iniciativa combina una mesa redonda con un encuentro de networking destinado a poner en contacto a profesionales de las islas con agentes de la industria internacional.

La jornada abordará la capacidad del sector audiovisual canario para rodar, producir y coproducir, además de presentar los mercados y laboratorios que funcionan en las islas y las herramientas de financiación y apoyo institucional disponibles. La apertura correrá a cargo de Migdalia Machín, consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura; Cristóbal de la Rosa, director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas; y Natacha Mora, directora de Canary Islands Film.

El encuentro contará con David Baute, director y productor de Tinglado Film y ganador del Goya por ‘Mariposas negras’; Genoveva Ayala, gerente del Clúster Audiovisual de Canarias; y Luis Renart, agente de ventas de Bendita Film Sales, mientras que Lorena Martín, técnica de gestión cultural de Canary Islands Film, ejercerá de moderadora.

Algunas de las producciones canarias presentes en la 74ª edición del Festival de San Sebastián. Gobierno de Canarias

Producciones con sello canario

La presencia de las islas no se limita a la actividad profesional. Varias producciones con participación canaria forman parte de la programación del festival, con presencia en distintas secciones del Zinemaldia.

En Made in Spain figura ‘Los justos’, de Jorge A. Lara y Fer Pérez, coproducida por la empresa canaria Naif Firm. La sección también incluye ‘El ser querido’, de Rodrigo Sorogoyen, una coproducción entre España y Francia con participación mayoritaria canaria, y ‘Amarga Navidad’, de Pedro Almodóvar, rodada en Canarias.

La animación aporta otro de los nombres vinculados directamente al Archipiélago. ‘Winnipeg, el barco de la esperanza’ llega a Zinemira codirigida por el cineasta grancanario Elio Quiroga, con guion de la también grancanaria Laura Martel, basado en su propia novela gráfica, y banda sonora del compositor tinerfeño Diego Navarro. La película reúne así talento canario en distintas áreas de su creación.

Informan: Benjamín Santana / Carlos García

Nuevos directores y producciones rodadas en las islas

La sección Nuevos Directores incorpora ‘El mal hijo’, de Jaime Lorente, una película rodada parcialmente en Gran Canaria y que cuenta con participación de las productoras canarias AF Films y EMedia Canary. La presencia de esta obra amplía la representación de las islas más allá de las producciones directamente vinculadas a cineastas canarios.

El festival también ofrece espacio para producciones rodadas en Canarias que buscan contacto con la prensa especializada y los profesionales de la industria. Entre ellas figuran la serie ‘Trazos ocultos’, de Buendía Estudios, con un pase previsto para este 22 de septiembre, y la película ‘Pioneras’, cuyo pase para profesionales está programado para el miércoles 23.

Una industria que amplía su presencia internacional

La participación en San Sebastián forma parte de un calendario internacional más amplio para el audiovisual de las islas. El Gobierno de Canarias presentó en junio una agenda de acciones para los principales encuentros internacionales del sector y señaló al Festival de San Sebastián como una de las citas centrales del otoño.

La actividad continuará después en Valladolid, donde ‘Las islas afortunadas’, de Helena Girón y Samuel Delgado, competirá en la Sección Oficial de la SEMINCI después de su estreno mundial en Toronto. También participará ‘Benigno’, de David Baute, en la sección Alquimias. Ambos proyectos cuentan con apoyo del Gobierno de Canarias a través de sus líneas de respaldo al desarrollo y la producción audiovisual.

San Sebastián funciona así para Canarias como un espacio simultáneo de exhibición, promoción y actividad industrial. La presencia de profesionales en el mercado y de películas y series vinculadas a las islas permite mostrar en una misma cita distintas dimensiones de un sector que busca reforzar tanto su capacidad para atraer rodajes como su propia capacidad de creación, producción y coproducción.