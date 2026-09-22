El Festival Internacional de Cine de Gáldar valorará en esta edición una selección de trabajos que ofrece una mirada plural que ya han cosechado premios en festivales de la talla de Cannes o Tribeca

La Sección Oficial del Festival Internacional de Cine de Gáldar 2026 llega compuesta por el cine más premiado y esperado del año en el caso de los largometrajes y por una interesante colección de diferentes miradas y temáticas en el caso de los cortometrajes. La XIV edición del Festival Internacional de Cine de Gáldar tendrá lugar del 10 al 17 de octubre estrenándose como calificador de los Premios Fugaz, distinción que se une a la que ya ostentaba como preseleccionador de los Goya.

Largometrajes

Siete son los títulos que competirán en la Sección Oficial de Largometrajes: “Minotauro”, de Andrei Zviaguintsev, Grand Prix en Cannes 2026, cuenta la vida de Gleb, un exitoso hombre de negocios cuya vida, tan cuidadosamente ordenada, amenaza con desmoronarse. A su lado, “Fjord”, de Cristian Mungiu, Palma de Oro de Cannes 2026 y Premio FIPRESCI de la crítica internacional, sobre la llegada de una familia muy religiosa a un pueblo situado en un remoto fiordo. También procede directamente de la competición de Cannes donde obtuvo el Premio a la Mejor Interpretación Femenina “All of a sudden”, de Ryûsuke Hamaguchi, director de la oscarizada “Drive my car” tras su paso por el FIC Gáldar.

“Dragonfly” de Paul Andrew Williams, que llega tras pasar por festivales como Tribeca, Karlovy Vary, Galway, Edimburgo, El Cairo y Dinard acumulando cerca de una decena de galardones habla sobre las oscuras intenciones de Collen al ofrecerse a cuidar a su anciana vecina. Con “Made in EU”, de Stephan Komandarev, la sección incorpora uno de los títulos europeos que más recorrido ha acumulado desde 2025. Cuenta la historia del que se convierte en el primer caso de COVID de una pequeña localidad búlgara y la psicosis social que desata.

“Ruega por nosotras”, de Daniel Monzón, que sólo se ha proyectado fuera de concurso en el Festival de San Sebastián, retrata a las jóvenes internadas en el Patronato de Protección a la Mujer en pleno 1974. Cierra la sección “Historias paralelas”, del dos veces oscarizado Asghar Farhadi, que compitió por la Palma de Oro en Cannes 2026. En busca de inspiración para su nueva novela, Sylvie espía a sus vecinos de enfrente. Cuando contrata al joven Adam para ayudarla en su día a día, no imagina que él acabará trastocando su vida y su trabajo.

Cortometrajes

La Sección de Cortometrajes Internacionales llega con seis trabajos que van desde la animación surrealista mexicana hasta la ciencia ficción rusa, pasando por el documental de observación y el drama familiar.

Se trata de “Las manzanas no flotan”, de la mexicana Marina Castañón, “Sofiane”, del francés Fabien Ara, “Grobbendonk”, del belga Benjamin Sprengers y tres trabajos rusos: “The coma”, de Marina Smirnova, “The contract”, de Klim Shipenko y “Haven”, de Victoria Mukhonko.

Al premio al Mejor Corto Español optan nueve películas que confirman la vitalidad y diversidad del formato corto en España: “Buitres”, de Santi Alvarado, “Centro de ayuda”, de Miguel Trias de Bes, “El vestuario”, de Miguel Bensadón Oliart, “Polígono X”, de Néstor López, “Pedro Tomás explica el mundo”, de Kornelijus Stučkus, “Judoka”, de Ander Iriarte, “Mi juego”, de David Navarro Bravo, “Tres mans”, de Cristian Sitjas y el corto de animación “Pinchu es así”, de Carmen Córdoba González.

Ficción, terror, ciencia ficción, comedia, documental y experimentación conviven en la selección de cortos canarios donde lo local funciona menos como etiqueta que como punto de partida para hablar de cuestiones universales: “Tarot de amores”, de Adrián Rivero Pérez, “Reset”, de Rut Angielina, “Brega”, de Daute Campos, “Dybbuk”, de Adrián González, “Fuera de casa”, de David Cánovas, “Calabaza”, de Anatael Pérez, “P4RAN01A”, de Néstor Luis Mesa y “Loin”, de Marine Discazeaux.

Restrospectiva

Además de los trabajos que optan a los galardones de las Secciones Oficiales el público del FIC Gáldar 2026 podrá disfrutar de una interesante retrospectiva en torno a la temática central de la edición, cine y deporte, con títulos como “Olympia” (Leni Riefenstahl, 1938), “Charlie Chan va a los Juegos Olímpicos” (H. Bruce Humberstone, 1937), “Jim Thorpe – All-American” (Michael Curtiz, 1951), “Carros de fuego” (Hugh Hudson, 1981) y “Foxcatcher” (Bennett Miller, 2014).

Reconocidos intérpretes y directores, jurados de las Sección Oficiales

El Festival Internacional de Cine de Gáldar 2026 contará con la actriz Kimberley Tell y los directores Kike Maíllo y María Ripoll como Jurado de la Sección de Largometrajes.

La actriz lanzaroteña Kimberley Tell es uno de los rostros más conocidos de nuestro país por sus papeles en series como “Hierro”, “Velvet”, “Buscando el norte”, “45 revoluciones” o “Ena”, que protagonizó dando vida a Victoria Eugenia, esposa de Alfonso XII. Entre sus películas destaca “Uno Equis Dos”, que protagoniza junto a Paco León o “Malos Sueños”, de Elio Quiroga. Desde 2018 compagina su carrera como intérprete con la de compositora y cantante. Ha formado parte de la banda sonora de la serie “Élite” y también es la compositora e intérprete del tema central de “Ena”.

Kike Maíllo no ha dejado de recibir galardones y distinciones desde que inició su carrera como director con series como “Arròs covat” (“Arroz pasado”), que obtuvo el Premio Ondas, su primer largometraje, “Eva”, con una veintena de premios, entre ellos el Goya a mejor dirección novel, “Toro”, estrenada en más de 25 países, el corto “Cuánto. Más allá del dinero”, que se alzó con un GRAN PRIX en el Festival de Lions Cannes, además de más de 50 premios, “A Perfect Enemy”.

María Ripoll es una de las directoras más taquilleras del cine español, con una destacada trayectoria internacional. Formada en el American Film Institute de Los Ángeles, debutó con Lluvia en los zapatos, por la que ganó premios en Montreal, Sitges y Seattle y fue nominada al Goya a la Mejor Dirección Novel.

Jurado de los cortometrajes

En cuanto al jurado de la Sección de Cortometrajes contaremos con el actor Javier Muñoz Garrido, conocido artísticamente como Javier Muga. Formado en la reconocida escuela de Juan Carlos Corazza, Javier se destaca por su trabajo constante y su incansable dedicación a la actuación. Con una presencia escénica que captura la atención del público, combina su naturalidad y carisma con un esfuerzo continuo por perfeccionar su arte.

El actor madrileño Raúl Peña cuenta con una extensa trayectoria en televisión, cine y teatro. Conocido por series como Compañeros, Un paso adelante, La Señora, El secreto de Puente Viejo o Machos Alfa, también ha trabajado con directores como Guillermo Fesser, Julio Médem y Gracia Querejeta. Su carrera teatral incluye clásicos, musicales y comedias, y ha sido reconocido con diversos premios y nominaciones de la Unión de Actores, los TP y los Premios Ercilla.

Rocío Saiz es actriz, guionista y directora, licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid y formada en interpretación, improvisación y dirección teatral. Ha participado en películas como “La amiga de mi amiga”, “La virgen roja” y “Daniela Forever” y en series y programas de televisión como “La canción”, “Superstar” o “Late Xou”. También desarrolla su trayectoria en radio como guionista y directora y fue ganadora de CIMA IMPULSA con el proyecto Genealogía de un encierro.