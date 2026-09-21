El estreno y el premio recibido supone un importante impulso para la trayectoria de Agustín Domínguez, cuyo documental continúa ahora su recorrido por otros festivales y próximamente podrá verse en salas de cines

El documental ‘La Berma’, del realizador canario Agustín Domínguez, ha sido reconocido con el Premio del Jurado de la 35º edición del Festival de Cine de Madrid en el transcurso de la gala de clausura celebrada este domingoa 20 de septiembre, que se desarrolló este año bajo el lema ‘35 años proyectando talento’.

Agustín Domínguez con el galardón del Festival de Cine de Madrid

Vida de Yauguiha Mohamed Embarec

Domínguez competía con los filmes ‘Canciller, el templo del rock’, de Vicente Martín Terán; ‘Al sur de ninguna parte’, de Nico Recover, y ‘El destí de Panacea’, de Iván Zahiños. ‘La Berma’ se hizo con el galardón, que reconoce la importancia del largometraje independiente ofreciendo en su programación una muestra de la diversidad temática y creativa del cine español actual.

Para el realizador grancanario este reconocimiento supone “una enorme alegría y un mayor compromiso en la difusión de esta película documental que visibiliza la vida de la joven refugiada saharaui Yauguiha Mohamed Embarec, premio que también ella recibe con enorme motivación y satisfacción”, subraya.

Domínguez ha agradecido, tanto a la protagonista como a cada uno de los componentes del equipo técnico de ‘La Berma’, “el enorme esfuerzo realizado en cada una de los viajes efectuados a los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia, para abordar la producción durante estos últimos cinco años de esta película y, por supuesto, a las instituciones públicas que han creído y apoyado económicamente este proyecto”.

Eldocumental continúa ahora su recorrido por otros festivales y próximamente podrá verse en salas de cines.

Cinco años de trabajo

Agustín Domínguez empezó en el año 2020 la singladura de este documental, que sigue el día a día de Yauguiha Mohamed Embarec. Ella es una refugiada saharaui licenciada en Biología que hizo historia al convertirse en la primera mujer en liderar una de las brigadas de desminado que trabajan en La Berma. Se trata de la barrera militar de minas antipersonas operativa más larga del planeta (la segunda con más longitud, solo por detrás de la Muralla China). Esconde a lo largo de su recorrido más de diez millones de minas antipersona y antitanque, además de numerosos restos explosivos de guerra, lo que convierte este territorio en una de las zonas más minadas del mundo.

Un instante del rodaje de ‘La Berma’

Dirigida y escrita por Agustín Domínguez, un cineasta cuya producción está fuertemente comprometida con los derechos humanos, ‘La Berma’ contó con el apoyo de un equipo de producción de la Asociación Cultural Gran Angular con sede en el municipio de Santa Lucía de Tirajana de la isla de Gran Canaria. A escasos 100 kilómetros del Sáhara Occidental, ‘La Berma’ nos descubre desde dentro una realidad de enorme complejidad, la de Yauguiha Mohamed Embarec, quien lidera una de las cinco brigadas de hombres y mujeres –civiles y militares-, de desminadores en la zona del Sáhara Occidental, que opera en los territorios liberados durante la guerra librada entre el Frente Polisario y Marruecos.

Festival de Cine de Madrid

El Festival de Cine de Madrid es uno de los principales escaparates de la cinematografía independiente española y plataforma fundamental para los nuevos realizadores. Con este reconocimiento el documental de Domínguez continúa su recorrido por festivales y próximamente podrá verse en las salas de cines. El certamen se ha consolidado desde 1991 como uno de los principales escaparates del cine emergente español y un espacio de referencia para descubrir nuevas miradas y narrativas cinematográficas.

Organizado por la Plataforma Nuevos Realizadores, asociación nacional sin ánimo de lucro fundada en 1989 para la defensa, promoción y difusión del cine independiente, así como lugar de encuentro y apoyo para las y los nuevos realizadores, el Festival de Cine de Madrid es preseleccionador para los Premios Goya.

El citado festival exhibió hasta el pasado día 20 de septiembre en su sede de la Cineteca Madrid del centro cultural Matadero, un total de 90 películas, seleccionadas entre 615 obras inscritas (557 cortometrajes y 58 largometrajes).