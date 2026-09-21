El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha remitido una carta al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, sobre la situación de las RUP en el futuro de la UE

Informa: Redacción Informativos RTVC

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha informado de que el presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, ha remitido una carta al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, en la que expresa su respaldo al papel que deben desempeñar las Regiones Ultraperiféricas (RUP) en el futuro de la Unión Europea.

En la misiva, Clavijo señala, no obstante, que para hacer efectivo ese papel destacado de las RUP es necesario que la Unión Europea no solo reconozca su singularidad, sino que también legisle específicamente para estos territorios y establezca una financiación diferenciada que permita atender sus particularidades.

Cabello ha advertido de que sería un error que el próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea supusiera una centralización de los recursos destinados a las RUP, especialmente en el caso de Canarias. A su juicio, la financiación específica debe mantenerse para garantizar que las regiones ultraperiféricas puedan hacer frente a sus condiciones económicas, sociales y geográficas particulares.

Reunión del Consejo de Gobierno del pasado 21 de septiembre. Imagen Presidencia del Gobierno

Reunión de las RUP en noviembre

El portavoz del Ejecutivo canario ha defendido así la necesidad de que las futuras políticas comunitarias mantengan un tratamiento específico para las RUP y que este reconocimiento tenga también un reflejo presupuestario.

Además, Clavijo ha trasladado a Fitto su interés en mantener una reunión con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea antes de la próxima reunión de las RUP, que se celebrará en Guadalupe el próximo mes de noviembre.

El encuentro serviría para abordar las prioridades de Canarias ante el futuro marco financiero europeo y reforzar la posición de las regiones ultraperiféricas de cara a las próximas decisiones de las instituciones comunitarias.

En concreto, espera que el vicepresidente de la Comisión Europea facilite información sobre la hoja de ruta prevista por Bruselas, los próximos pasos en relación con las medidas que afectan específicamente a las RUP portuguesas y a Canarias, así como el calendario previsto para su negociación y posterior adopción.

Con todo, Clavijo ha considerado que este paquete de medidas debe suponer «un avance significativo en la aplicación real y sistemática del artículo 349 del Tratado», permitiendo que las singularidades de las regiones ultraperiféricas sean consideradas desde el momento mismo de la elaboración de las políticas y normas europeas, y no únicamente mediante correcciones posteriores.

Asimismo, ha afirmado que la nueva Estrategia abre «una etapa de enorme importancia» para las regiones ultraperiféricas y expresa la voluntad de Canarias de contribuir activamente a su desarrollo, manteniendo con la Comisión Europea el diálogo estrecho y constructivo que ha caracterizado todo el proceso de elaboración del documento.