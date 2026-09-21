Miles de insectos molestan a los vecinos de Siete Palmas

El barrio de Siete Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria, sufre desde este domingo la incómoda aparición de miles de insectos que se pegan en la ropa y la piel
En Siete Palmas, en la capital grancanaria, miles de pequeños insectos se han convertido en una molestia para vecinos y visitantes desde este domingo. Aseguran que han aparecido este domingo, y no tienen claro su origen, aunque algunos dicen que vienen de los árboles de la zona.
Una repentina invasión de pequeños insectos sorprendió esta tarde a los vecinos de Siete Palmas y seguidores de la UD Las Palmas en el entorno del Estadio de Gran Canaria. Se desconoce de momento a qué se debe esta plaga. Pero se sentían especialmente atraídos por el amarillo de las camisetas.
Todos se preguntan de dónde vienen estos animales, que han molestado especialmente a los aficionados que caminaban poco antes del partido por Siete Palmas. También lo han sifrido en la calle Hoya del Enamorado e inmediaciones.