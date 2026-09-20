El campeonato se podrá ver a partir de las 16.20 horas en Televisión Canaria, en Canarias Play, en el canal oficial de Deportes en YouTube y en rtvc.es

La Ciudad Deportiva Maspalomas acoge este domingo, el Campeonato de Canarias de Selecciones de Bola Canaria. Se trata de una cita que reúne a representantes de las distintas islas en torno a uno de los deportes más tradicionales.

Imagen archivo.

Cabe destacar, que la jornada de este domingo ha comenzado con la presentación de los equipos participantes y la disputa de las primeras partidas, dando paso a un fin de semana de competición, convivencia y deporte.

Campeonato de Bola Canaria

A este campeonato de Bola Canaria, llegan selecciones de Tenerife, La Palma, El Hierro y Fuerteventura. Así como de Lanzarote y Gran Canaria que disputarán este campeonato en las categorías juvenil, senior masculina y senior femenina.

Cada una de ellas participará con una selección senior masculina, una selección senior femenina y una selección juvenil, completando el cuadro de ocho equipos con las selecciones Campeonas de la Temporada 2025.

Además, este sábado 19 de septiembre, se disputó la primera ronda, dejando para para esta jornada, las semifinales y las finales.

¿Dónde ver esta competición?

Televisión Canaria ofrecerá este domingo 20 de septiembre, a las 16:20 horas, la fase final del Campeonato de Canarias de Selecciones de Bola Canaria 2026.

También se podrá seguir a través de la plataforma Canarias Play, la página web rtvc.es y el canal oficial de Deportes en YouTube.