Televisión Canaria emite la cita reina de la Bola Canaria con las mejores selecciones del archipiélago

La final del Campeonato de Canarias de Bola Canaria en las categorías juvenil, masculina y femenina se podrá ver este domingo a las 16:20 horas

Televisión Canaria ofrecerá este domingo 20 de septiembre, a las 16:20 horas, la fase final del Campeonato de Canarias de Selecciones de Bola Canaria 2026. La cobertura mostrará el desarrollo de la competición disputada en la Ciudad Deportiva de Maspalomas, en Gran Canaria, recinto que acoge durante el fin de semana la IV edición de este torneo regional organizado por la Federación Canaria de Bola Canaria y Petanca.

El evento reunirá a cerca de 250 personas entre deportistas, técnicos, árbitros y jueces de mesa. La competición contará con la presencia de selecciones insulares procedentes de El Hierro, La Palma, Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria en las categorías juvenil, senior masculina y senior femenina. Tras celebrarse las ediciones anteriores en Fuerteventura, Tenerife y Lanzarote, Gran Canaria toma el relevo como sede del torneo.

Un deporte vernáculo de amplio arraigo

La bola canaria destaca por ser la única disciplina autóctona que se practica activamente en las ocho islas del archipiélago. La cita cuenta además con la particularidad reglamentaria de permitir la formación de equipos mixtos en la categoría juvenil, promoviendo el relevo generacional y la participación familiar en una misma competición.

La emisión superará las dos horas de duración para ofrecer la resolución de las distintas categorías. El periodista José Luis Perdomo se encargará de la narración de las partidas.

Además de la emisión en Televisión Canaria, se podrá seguir también a través de la plataforma Canarias Play, la página web rtvc.es y el canal oficial de Deportes en YouTube.