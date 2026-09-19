Televisión Canaria emite el último test de pretemporada de La Laguna Tenerife ante el Surne Bilbao Basket

El choque será este domingo a las 12:00 horas y servirá de presentación oficial de la plantilla aurinegra ante su afición a una semana del arranque de la Liga ACB

Televisión Canaria ofrecerá en directo este domingo 20 de septiembre, a las 12:00 horas, el encuentro amistoso de baloncesto entre La Laguna Tenerife y el Surne Bilbao Basket. El choque, disputado en el Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín, supondrá la presentación oficial del equipo ante su público a solo siete días del comienzo de la competición oficial.

El partido se enmarca en la Copa ‘Tenerife! despierta emociones’, fruto del acuerdo entre la entidad canarista y Turismo de Tenerife. La retransmisión se podrá seguir en directo a través de la señal de TDT de Televisión Canaria, la plataforma Canarias Play, la página web rtvc.es y el canal oficial de Deportes en YouTube.

Cuarto amistoso de la pretemporada en la cadena pública

Esta cita supone el cuarto y último encuentro de preparación de La Laguna Tenerife que emite la cadena autonómica durante esta pretemporada. El periodista Carlos Bilbao se encargará de la narración del encuentro, mientras que los comentarios técnicos correrán a cargo de la ex jugadora de baloncesto Laura Herrera.

El conjunto dirigido por Jaka Lakovic afronta este ensayo ante un rival de la Liga Endesa y vigente bicampeón de la FIBA Europe Cup. El encuentro ha generado una gran expectación en el recinto insular, propiciada por el reciente récord histórico de abonados alcanzado por el club tinerfeño.

A una semana del comienzo de la Liga ACB, La Laguna Tenerife se enfrenta este domingo al último choque de la pretemporada.

Inicio de las competiciones oficiales

El test frente al equipo bilbaíno cerrará la puesta a punto del grupo canarista antes de iniciar un curso con exigencias en la competición nacional y europea, donde el club buscará también la clasificación para la Copa del Rey.

La Laguna Tenerife debutará en la Liga ACB el próximo 27 de septiembre recibiendo en casa al Casademont Zaragoza. Tres días después, el 30 de septiembre, el conjunto aurinegro iniciará su participación en la Eurocup midiéndose también como local al Turk Telekom Ankara.