El administrador general de RTVC, César Toledo, destaca que ‘El Ambulatorio’ demuestra que “la industria audiovisual en torno a la televisión está en su mejor momento”

Radio Televisión Canaria (RTVC) y Videoreport Canarias han estrenado este viernes 18 de septiembre la serie ‘El Ambulatorio’, en un acto que ha contado con la proyección de varios de sus episodios en el cine Yelmo Las Arenas de Las Palmas de Gran Canaria, que registró un lleno absoluto, convirtiendo la presentación en todo un acontecimiento cultural y social. No en vano se trata de la primera comedia de situación que se hace en Canarias, lo que supone un importante avance para la producción audiovisual en las islas.

Ante una sala expectante, que ha reunido a actores, productores, representantes institucionales, y público en general, justo antes del inicio de la proyección intervinieron el director general de Radio Televisión Canaria (RTVC), César Toledo; la directora de Videoreport Canarias, Anuska Simón; y el director de ‘El Ambulatorio’, David Sainz, quienes mostraron su satisfacción por poder estrenar esta producción canaria de ficción, primera en su género, en el Archipiélago. La serie comenzará a emitirse en Televisión Canaria el próximo viernes 25 de septiembre.

En este contexto, el administrador general de RTVC, César Toledo, señaló que el estreno de ‘El Ambulatorio’ supone una «magnífica oportunidad para arrancar esta nueva temporada por todo lo alto». «Vamos a tener grandes novedades y esta yo creo que es la primera y quizá probablemente la más importante de todas», añadió.

«Es una comedia de situación que transcurre en uno de nuestros ambulatorios. Podría ser el ambulatorio de cualquiera de las ciudades o barrios o pueblos que conocemos. Y creo que es muy importante porque demuestra que hay una industria audiovisual en torno al sector de la televisión que está en su mejor momento», explicó.

Además, destacó que «es un humor que sirve para todos los públicos y para todos los formatos. Lo podrán ver en televisión, por supuesto, todos los viernes, pero además lo van a poder ver también bajo demanda en nuestra plataforma. Y dado el formato que tiene, de sketch muy breve, pues se puede consumir en cualquier momento del día».

Por su parte, la directora de Videoreport Canarias destacó que lo que se pretendía con esta serie era “visibilizar el talento canario, que en las islas hay mucho, guion, interpretación, y aunarlo todo en un ambulatorio, en este caso loco, y que estuviera un poco bajo el prisma de que fuera la primera comedia de situación que se produce en el marco de nuestra televisión pública», resaltó Anuska Simón.

En esa misma línea, Simón puso en valor el trabajo realizado tanto delante como detrás de las cámaras: «Tanto la parte técnica como el equipo artístico son excelentes, mi admiración por ellos, y desde luego queremos provocar que desde este talento local se contagie una risa universal».

Precisamente, el director de ‘El Ambulatorio’, David Sainz, destacó el vínculo que ha desarrollado con el proyecto durante el proceso de grabación. «Como profesional, ha sido una sorpresa porque era un encargo como director y la serie ha ido conquistándome hasta considerarla súper mía». «Hemos hecho un equipo increíble, es una familia, ya llevamos grabado 78 capítulos”, recalcó.

46 capítulos con cameos y rostros conocidos

Sobre el distintivo de la serie, Sainz destacó «el acento y un poco de costumbrismo dentro de este universo que hay dentro de un ambulatorio», aunque «coqueteamos mucho con el absurdo y con otros géneros». «Está hecha desde Canarias para el mundo, pero es una comedia bastante universal», concluyó.

Ambientada en un centro de salud y con un elenco que incluye a actores conocidos del panorama canario y también nacional, varios de los 46 capítulos de la serie cuentan con cameos y papeles secundarios de rostros conocidos de la sociedad. La grabación se realizó en un nuevo plató de Videoreport Canarias en El Sebadal, en Las Palmas de Gran Canaria.

La comedia de situación tiene a la actriz madrileña Carmen Ruiz, popular por sus éxitos en ‘Mi gran noche’, ‘La vida inesperada’ o el más reciente éxito de Netflix ‘Animal’, como protagonista en el papel de Carla, una doctora peninsular que ha sido derivada a las islas y que está intentando adaptarse e integrarse en Canarias.

Junto a Carmen Ruiz, el resto de actores son todos canarios como Víctor Hubara, Yanely Hernández, Kike Pérez, Delia Santana, Mari Carmen Sánchez, Nacho Peña, Lidia Guerra, Guacimara Correa o Jacobo Santiago.

El equipo técnico está compuesto íntegramente por profesionales locales y el guion corre a cargo de Alex Mendibil, que cuenta en su trayectoria con el gran éxito de ‘Camera Café’, Ana Galán, Rubén Ontiveros y Pablo Perera, con Anuska Simón como productora ejecutiva y Mónica López al frente de la dirección de producción. ‘El Ambulatorio’ se presenta como una comedia fresca, cercana y orgullosa de su identidad, una serie que podrá conectar tanto con el público canario como con espectadores de cualquier lugar.

El reparto destaca el talento canario

El acto de presentación, que dio comienzo tras el desfile de todos los actores y demás invitados por un photocall instalado en el vestíbulo del cine, ha sido conducido por el presentador del informativo Telenoticias 1, Fernando Timón. Tras las intervenciones de César Toledo, Anuska Simón y David Sainz, Timón dio paso a la proyección de varios de los capítulos de la serie, que tuvieron gran acogida del público.

Tras una fuerte ovación, los actores del reparto mostraron su agradecimiento al público, en una sala que

Entre ellos, Carmen Ruíz aseguró que se siente «muy feliz» y «muy honrada» de formar parte de la serie. «Es un lujo para mí estar en esta serie. Me parece que compartir el elenco con estos actores tan maravillosos… En Canarias tenéis unos cómicos y unos actores increíbles. David Sainz, que es una maravilla para mí. Hemos hecho ‘match’ como director, actriz, y yo ya con él lo que me pida para toda la vida».

Además, afirmó que “aquí, en Canarias, hay mucha ilusión por hacer producto de aquí. Que es muy bueno y que se haga más y se vea y se muestre. A mí me parece un lujo para mí estar aquí. Estoy muy feliz».

También habló de la producción, el actor y cómico canario y uno de los componentes del grupo Abubukaka, Víctor Hubara, que señaló sobre lo que supone formar parte de la primera comedia de situación que se hace en Canarias, que se “echaba de menos ficción en la televisión canaria. Estamos muy ilusionados, muy contentos, y solo esperamos que la gente lo reciba con el cariño con el que se ha hecho esto. La verdad que se ha hecho con mucho cariño, con un equipazo brutal, y estamos como muy ilusionados porque esto ve a la luz».

En relación con el talento canario, Hubara destacó que «hacía tiempo que en Canarias no teníamos oportunidad de tener ficción. Hay mucha ficción que se rueda en Canarias, pero que los canarios estemos en ella es más complicado, así que esto es una producción donde han pasado 80, 90, 100 actores de aquí, canarios, de todas las islas, y eso una suerte».

Con esta puesta de largo, RTVC consolida su apuesta por proyectos audiovisuales que además de generar empleo posicionan a las islas como un espacio cada vez más atractivo para la producción de ficción televisiva. De hecho, la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC) y la Gran Canaria Film Commission han alabado el proyecto por conseguir transformar el talento local en una estructura de producción audiovisual.