‘Tiempo de Alisios’ hará balance del primer lustro tras la erupción del volcán en La Palma

El magacín de fin de semana de La Radio Canaria revisará este sábado, entre las 09:00 horas y las 11:00 horas, cómo es la vida en la Isla cinco años después de la erupción del volcán Tajogaite

Se cumplen cinco años desde la erupción del volcán en la isla de La Palma, motivo por el cual Yaiza Díaz, directora de ‘Tiempo de Alisios‘, recibirá este sábado a partir de las 09:00 horas a Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo insular. La entrevista pondrá sobre la mesa una radiografía de la Isla tras un desastre natural que sembró enormes debilidades pero que, al tiempo, ha hecho aflorar algunas fortalezas.

«Sacaremos a la calle los micrófonos porque es nuestro barómetro para tomar el pulso a la gente y saber cómo recuerdan la erupción y, sobre todo, cómo viven ahora, cinco años después”, avanza la directora del programa.

Los vecinos serán protagonistas con la narración de sus experiencias, tanto las del 19 de septiembre de 2021 como a lo largo de este lustro, y desde el ámbito científico, Eugenio Fraile, vicedirector científico del Centro Nacional Instituto Español de Oceanografía, hablará de los hallazgos que ha supuesto la erupción para la Ciencia así como la evolución del volcán en el mar.

Cerebro y volcanes

En la sección de salud, ‘Cheers’, el invitado será David Díaz, coordinador de obtención de datos y pruebas respiratorias del ‘Proyecto Ashes’, que analiza la posible relación entre el aumento de afecciones respiratorias como la tos con haber estado expuesto a las emanaciones de Volcán.

En la sección ‘Efecto placebo’ que conduce Sheila Guerrero, investigadora neurocientífica, ‘Tiempo de Alisios’ se detendrá en la relación cerebro-volcán. «Sí, porque nuestro cerebro procesa de una determinada manera el hecho de vivir rodeado de volcanes y de mar, y será muy interesante averiguar cómo procesa un episodio como la erupción del Tajogaite», avanza Yaiza Díaz.

Situación sísmica actual

Junto a Juan Ignacio Padrón y Vicente Soler, investigador y vulcanólogo del IPNA-CSIC, respectivamente, el programa pondrá en hora la situación sísmica actual en el Archipiélago, para conocer si la actividad volcánica ha aumentado o, sencillamente, hay más atención informativa. El papel de los equipos de Emergencias y de los planes de prevención será el asunto a tratar con Eric Quintero, técnico de la Unidad de Emergencia de Cruz Roja, que prestará especial atención a cómo debe ser la correcta «mochila de emergencias». Con Mary Paz Magdalena, presidenta de la Asociación de Salud Mental La Palma, será el momento de conocer qué efectos psicológicos ha podido provocar la erupción en la población palmera.

Instantánea de la erupción del volcán Tajogaite en La Palma, 2021. Foto: archivo

‘Tiempo de Alisios’ cerrará este monográfico del sábado con el testimonio de dos profesionales del periodismo que estuvieron en el momento justo y en el lugar exacto de la erupción del Tajogaite. La periodista de Televisión Canaria Magaly Cáceres, suya fue la crónica en directo en el comienzo de la erupción. Y en la sección ‘A Contraviento’, el invitado será el fotógrafo Arturo Rodríguez, cuya fotografía del Volcán dio la vuelta al mundo como portada de la prestigiosa revista ‘National Geografic’. Pondrán el cierre de la jornada, la agenda cultural de fin de semana en las Islas y la sección ‘Un disco, un año’ conducida por Héctor Martín.

Domingo sostenible

La jornada dominical de ‘Tiempo de Alisios’ arrancará, en el contexto de la semana europea de la movilidad, con entrevista a un ingeniero especialista en movilidad sostenible. En la sección ‘Maestro Torrealba’ serán protagonistas los hábitos saludables de los mayores y la sección ‘Al Golpito’, que, de la mano de la periodista Raquel González, hablará acerca de cómo evolucionan los oficios tradicionales con dos maestros cuchilleros.

Habrá unos minutos para conocer detalles de un proyecto de sostenibilidad y aprovechamiento hídrico que ha sido capaz de establecer sinergias entre un Instituto canario, IES San Matías, y un instituto en México. Literatura en la sección ‘La hermandad de los Alisios’, con Víctor Yánez, que traerá para la ocasión literatura relacionada con el volcán de La Palma. ‘Tiempo de Alisios’ despedirá como cada semana con el broche de oro musical de la mano de Rubén Mayor y su sección ‘Yogur de coco’.