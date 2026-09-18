‘Todo Goles Radio’, en directo con 2ª Federación y Liga Femenina de fútbol, UD Las Palmas y CD Tenerife

El programa de La Radio Canaria estará de nuevo con todo el fútbol canario. A partir de las 11:00 horas y desde las 16:00 horas del sábado, y desde las 17:00 horas del domingo

El programa ‘ Todo Goles Radio ‘ de La Radio Canaria, dirigido por Juanjo Toledo y producido por Simón Abreu, afronta un intenso fin de semana de emisiones de fútbol. Los directos arrancarán el sábado 19 de septiembre a las 11:00 hora desde el Helidioro Rodríguez López para dar cuenta del encuentro de 4ª Jornada de la Liga Femenina que enfrentará a Costa Adeje Tenerife y Sevilla Fútbol Club.

También se ocupará ‘Todo Goles’ hasta las 14:30 horas de los encuentros de este sábado 19 correspondientes a la 2ª Federación que enfrentarán a Linares Deportivo y Las Palmas Atlético; Ciudad de Lucena y Tenerife B; al Tamaraceite y Recreativo de Huelva, y, por último, Atlético Paso frente al Atlético de Madrid C.

Sábado

El equipo de ‘Todos Goles’ estará también en directo este sábado 19 de septiembre en los dos estadios donde juegan la UD Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife. A las 16:00 horas, la previa de ‘Todo Goles Radio’ comenzará a emitir desde el Estadio de Gran Canaria para dar cuenta del encuentro de la 6ª Jornada de la 2ª División que enfrentará, a las 17:30 horas, a la Unión Deportiva Las Palmas y al Burgos Club de Fútbol. Dirige ‘Todo Goles Radio’ Juanjo Toledo, produce Simón Abreu, en la narración Juan Luis Monzón y en los comentarios Víctor Afonso.

El conjunto amarillo llega al duelo tras ganar 0-1 en su visita al Cádiz y se encuentra en puestos de ‘playoff’. La UD Las Palmas está firmando una buena temporada, hecho que aún lo consolida como favorito al ascenso. En la clasificación, la UD Las Palmas se encuentra en 4ª posición con 10 puntos, en tanto que el Burgos CF ocupa la octava posición.

Domingo

Los micrófonos de ‘Todo Goles Radio’ estarán, también en directo el domingo 20 desde las 17:00 horas, en el estadio Castalia, en Castellón, en la previa al encuentro que comenzará a las 17:30 horas y medirá a los clubes Club Deportivo Tenerife y Club Deportivo Castellón. En la conducción estará Juanjo Toledo y en la producción Simón Abreu, la narración será de Joaquín González y los comentarios de Jorge Barroso y Pedro del Castillo.