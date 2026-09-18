Televisión Canaria emite en directo las pruebas de élite del Campeonato de España de BMX Racing 2026

La retransmisión, desde el Circuito Municipal de Las Chafiras, en el municipio tinerfeño de San Miguel de Abona, empezará a las 19:00 horas de este sábado 19 de septiembre

Televisión Canaria emitirá en directo las finales de la categoría élite del Campeonato de España de BMX Racing 2026, este sábado 19 de septiembre, a partir de las 19:00 horas, una emisión que se prolongará hasta las 20:30 horas, cuando dará comienzo el Telenoticias 2. Las pruebas podrán seguirse a través de la señal TDT, Canarias Play, la web rtvc.es y el canal Youtube de Deportes.

La retransmisión será posible gracias al acuerdo suscrito entre RTVC y la entidad organizadora, el Club Biemex San Miguel, al que concedió tal responsabilidad la Real Federación Española de Ciclismo. La narración correrá a cargo del periodista Alejandro Arbelo, con los comentarios de Jorge Alonso, presidente del club Biemex San Miguel. El Campeonato de España, que se celebrará en el Circuito Municipal de Las Chafiras, en el municipio tinerfeño de San Miguel de Abona, continuará el domingo 20.

La jefa de Deportes de Televisión Canaria, Fátima Febles, expresa su satisfacción «por poder ampliar nuestras coberturas a esta especialidad del ciclismo que tan de moda está en los últimos años, especialmente entre la gente más joven».

«Sabemos», continúa Fátima Febles, «que es un deporte bonito y divertido en el que vamos a intentar ofrecer el espectáculo que protagonizarán los riders, además con la relevancia de tratarse de un campeonato nacional que se celebra en Canarias».

Por su parte, Jorge Alonso, presidente del Club Biemex de San Miguel de Abona, organizador junto a la Federación Española de Ciclismo, destaca que «es la prueba más importante en este deporte a nivel nacional y nos enorgullece haber sido elegidos en San Miguel de Abona como anfitriones los días 19 y 20. Además», añade, «tenemos la fortuna de que Televisión Canaria retransmitirá la prueba del sábado 19, día en que los juniors, tanto masculinos como femeninos, darán todo para ser campeones de España. Sin duda, el hecho de que Televisión Canaria apoye este deporte y lo ofrezca a sus espectadores, es un indudable orgullo como canarios que somos».

Deporte extremo

El BMX, abreviación del nombre en inglés, Bicycle Motocross, es una disciplina del ciclismo que se practica con bicicletas cross con ruedas de 20 pulgadas de diámetro. La modalidad abarca dos modalidades: carrera, cuyo objetivo es completar el recorrido en el menor tiempo posible, y estilo libre (freestyle), cuyo objetivo es realizar acrobacias.

Se trata de un deporte extremo, nacido en California, Estados Unidos, a finales de los sesenta, que debe ser practicado con la debida seguridad que brindan casco, rodilleras, coderas y guantes de tela o plástico, y zapatos anchos. La bicicleta tiene que estar en buenas condiciones para evitar accidentes.

Con esta retransmisión Televisión Canaria sigue demostrando su compromiso por llevar hasta los hogares de Canarias todos aquellos eventos deportivos de reconocimiento, cualquiera sea su disciplina.