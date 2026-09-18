El programa emitirá a las 19:00 horas un repaso de la sexta cita del Campeonato de Canarias de Rallies de Asfalto, que también podrá seguirse posteriormente en Canarias Play

‘Todo Rally’ ofrecerá este domingo, 20 de septiembre, un resumen especial del 51 Rally La Palma Isla Bonita, sexta cita del Campeonato de Canarias de Rallies de Asfalto (CCRA) 2026, a partir de las 19:00 horas en Televisión Canaria. Tras su emisión, el espacio también estará disponible en Canarias Play.

El 51 Rally La Palma Isla Bonita 2026 se celebrará el viernes 18 y sábado 19 de septiembre y durante ambas jornadas de competición, el equipo de ‘Todo Rally’, con Rita Déniz, ofrecerá conexiones en directo a través de Canarias Play y del canal de Deportes en YouTube de Televisión Canaria. La cobertura comenzará el viernes a las 17:00 horas, con la rueda de prensa previa a la primera etapa, y continuará el sábado a las 11:55, 15:35 y 17:55 horas. Todo Rally’ será testigo de una prueba que se desarrollará en dos etapas y once tramos cronometrados.

La cita palmera puede ser decisiva para la lucha por el título. Enrique Cruz y Yeray Mujica (Toyota GR Yaris Rally2) afrontan su primera oportunidad de proclamarse campeones después de cuatro victorias consecutivas, mientras que Alexey Lukyanuk y Yury Kulikov (Skoda Fabia RS Rally2) necesitan sumar el máximo de puntos para mantener abierta la lucha hasta las dos últimas pruebas, en Gran Canaria. Yeray Lemes y Aitor Cambeiro (Citroën C3 Rally2) ocupan la tercera posición provisional.

‘Todo Rally’ ofrece este domingo un resumen especial del Rally La Palma Isla Bonita en Televisión Canaria.

Participantes

Sergio Fuentes y Tecorice Hernández (Skoda Fabia RS Rally2) lideran el Campeonato Provincial de Santa Cruz de Tenerife, del que son los vigentes campeones, en una cita que pondrá punto final al certamen este fin de semana. Entre sus aspirantes figuran Manuel Mesa-Dailos González (Ford Fiesta Rally2) y Jorge Rodríguez-Taydía Santana (Alpine A110 GT).

Por su parte, el Campeonato Insular de La Palma supera su ecuador con Alejandro Afonso-Alejandro Rodríguez (Skoda Fabia Rally2 Evo) al frente, seguidos por Joel Triana-Rúsbel Pérez (Skoda Fabia R5). El listado de equipos con aspiraciones en el 51 Rally La Palma Isla Bonita – Trofeo CICAR se completa con Óscar Dóniz-Rayco Hernández (Suzuki Swift Rally2-Kit), Víctor Delgado-Jacob Páez (Mitsubishi Lancer Evo X), Alejandro Méndez-Daniel Cabrera (Ford Fiesta R5) y Jonatan Quintero-Michael Quintero (Renault Clio Rally3).

La competición comenzará el viernes con un ‘shakedown’ en Puntallana y tres tramos cronometrados por la tarde. El sábado se completará el recorrido con el resto de las especiales, entre ellas Las Indias de Fuencaliente, La Salemera de Villa de Mazo y Breña Baja Mágica, que repetirá en la sección final como TC Plus.

La cobertura se completará en los canales oficiales de Facebook e Instagram de Deportes de Televisión Canaria, con entrevistas, clasificaciones y fotografías durante el desarrollo de la prueba.