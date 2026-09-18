Canarias Play emite en directo el partido entre el San Bartolomé CF y el Estrella CF, dos equipos en racha

El encuentro, que tendrá lugar este sábado 19, a las 17:00 horas, podrá seguirse también por el canal de Youtube Deportes de Televisión Canaria y la web rtc.es

El San Bartolomé CF y el Estrella CF se enfrentan este sábado 19 de septiembre, a partir de las 17:00 horas, en el estadio municipal Pedro Espinosa de León de San Bartolomé, en Lanzarote, un encuentro que corresponde a la tercera jornada del Grupo XII de la Tercera Federación de Fútbol. El partido podrá seguirse en directo a través de Canarias Play, el canal de Youtube Deportes de Televisión Canaria y la web rtvc.es.

Tanto el San Bartolomé CF como el Estrella CF llegan a esta tercera jornada con la confianza que otorga haber estrenado su casillero de victorias en la jornada anterior. Ambos equipos, que sumaron tres puntos, quieren prolongar sus buenas sensaciones en este comienzo de campeonato.

El conjunto lanzaroteño llega al choque después de protagonizar una importante victoria a domicilio. El San Bartolomé se impuso por 0-1 al Unión Sur Yaiza, en un encuentro intenso y muy igualado que se decidió en el inicio de la segunda parte. Aarón Berriel, desde el punto de penalti, marcó el único tanto del partido y permitió al equipo dirigido por Ezequiel Vieites sumar sus primeros tres puntos de la temporada.

Más allá del resultado, el San Bartolomé dejó buenas sensaciones defensivas. El equipo supo resistir el empuje del Yaiza durante buena parte del encuentro y proteger una ventaja mínima hasta el pitido final. Un triunfo trabajado que supone una dosis importante de confianza antes de afrontar ahora otro compromiso ante uno de los equipos que también ha comenzado con victoria.

El Estrella CF llega a Lanzarote con exactamente el mismo objetivo, confirmar su buen arranque. El conjunto grancanario superó en la segunda jornada al Villaverde Norte por 3-1, en un partido en el que consiguió hacerse fuerte como local y sumar sus primeros tres puntos del curso.

El resultado coloca al Estrella entre los equipos que han comenzado la competición con una victoria y le permite afrontar esta tercera jornada con la tranquilidad de haber cumplido en su primer compromiso como local. Ahora tendrá que demostrar que también puede competir lejos de casa ante un San Bartolomé que viene de ganar en un campo complicado.

El duelo presenta, por tanto, varios ingredientes. Dos equipos que ya saben lo que es ganar, dos defensas que buscarán mantener la solidez mostrada en la jornada anterior y dos proyectos que quieren empezar a mirar hacia la parte alta de la clasificación. El factor campo puede jugar a favor del San Bartolomé, pero el Estrella llega dispuesto a prolongar su dinámica positiva.