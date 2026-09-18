Televisión Canaria emite en directo la misa en honor a la Virgen de la Peña, patrona de Fuerteventura

La retransmisión que conducirá Tomás Galván tendrá lugar este sábado 19 de septiembre, a partir de las 12:00 horas, desde la plaza de la Vega de Río Palmas, en Betancuria

Televisión Canaria emite en directo este sábado 19 de septiembre, a las 12:00 horas, la Misa Solemne en honor a la Virgen de la Peña, patrona de Fuerteventura, desde la ermita de la Vega de Río Palmas, en el municipio de Betancuria. El encuentro litúrgico contará con la narración de Tomás Galván y los comentarios del profesor de Religión en el CEIP Puerto del Rosario, Gadifer Saavedra.

La retransmisión se podrá seguir a través de la señal TDT de Televisión Canaria, la plataforma Canarias Play, la página web rtvc.es y el canal oficial de YouTube del ente autonómico.

Aspecto de la misa de la Virgen de la Peña, en 2025.

Tras la celebración de la Romería-Ofrenda celebrada este viernes 18 de septiembre, y ofrecida también en directo por Televisión Canaria, el canal autonómico vuelve a desplegar sus equipos en la Vega de Río Palmas para transmitir uno de los actos más esperados por los devotos de la Virgen de la Peña. Después del traslado en procesión de la imagen de la Virgen hasta la plaza, comenzará a las 12:00 horas la solemne Eucaristía concelebrada, presidida por el Obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos.

Durante la jornada de este sábado el programa religioso de las fiestas de la patrona de Fuerteventura contempla la celebración de otras dos misas, a las 10:00 y 19:00 horas, esta última dedicada especialmente a los mayores. La ermita permanecerá abierta desde las 9:00 hasta las 20:00 horas para que todos los peregrinos que acudan a visitar a la Virgen puedan verla.

Gastronomía y música

La jornada contará también con propuestas vinculadas a la gastronomía, el folclore y el encuentro entre generaciones, todas en la plaza de Nuestra Señora de la Peña. A las 14:00 horas tendrá lugar la degustación de un puchero tradicional y la actuación del grupo de música popular Tabajoste; a las 17:00 horas comenzará el encuentro con los centros de mayores de Fuerteventura y la actuación de la orquesta Jacomar; a las 19:30 horas se procederá al encuentro de solistas, con la participación de Patricia Muñoz, de Tenerife; Iván Quintana y Mariví Cabo, de Gran Canaria; Ciro Corujo, de Lanzarote; y los majoreros Esteban Ramírez y Marey Martín; y a las 22:00 horas, el grupo N-Klave amenizará la verbena.

El programa de las fiestas contempla también el sábado un evento deportivo que atrae a muchos aficionados. Se trata de la partida de bola canaria, a cargo de la Federación Insular de Bola Canaria y Petanca (FIBCP) de Fuerteventura.

Con la retransmisión de los principales actos de las fiestas patronales de Fuerteventura, Radio Televisión Canaria (RTVC) cumple una vez más con su compromiso de difundir los actos más populares de las fiestas de Canarias.