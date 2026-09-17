Fuerteventura vuelve a caminar hacia La Peña

La Vega de Río Palmas acoge este viernes la tradicional Romería-Ofrenda a Nuestra Señora de La Peña, una de las celebraciones más arraigadas de la isla, que Televisión Canaria retransmitirá en directo desde las 18:20 horas

Los caminos de Fuerteventura volverán a conducir este viernes hacia la Vega de Río Palmas. Romeros y agrupaciones folclóricas se reunirán en torno a la tradicional Romería-Ofrenda a Nuestra Señora de La Peña, patrona de la isla, en una jornada que cada año convierte este enclave de Betancuria en uno de los principales puntos de encuentro de la celebración.

RTVC

La Romería-Ofrenda comenzará a las 17:00 horas, dentro del programa de las Fiestas en Honor a Nuestra Señora de La Peña, que se desarrollan del 17 al 20 de septiembre. Los participantes recorrerán el camino hasta el santuario para entregar ante la imagen de la Virgen los productos de la tierra.

Una celebración que reúne tradición y devoción

Delegaciones municipales, parrandas y agrupaciones procedentes de distintos puntos de Fuerteventura y de otras islas participarán en el recorrido ataviadas con la vestimenta tradicional. La ofrenda tendrá como destino la pequeña talla de la Virgen de La Peña, una imagen del siglo XV que se encuentra en el santuario de la Vega de Río Palmas.

La Romería-Ofrenda constituye una de las manifestaciones de fervor popular y folclore más arraigadas del Archipiélago y cuenta con la declaración de Bien de Interés Cultural. Las fiestas mantienen además una estrecha relación con la tradición y la identidad de Fuerteventura, con la Vega de Río Palmas como escenario central de los principales actos.

Preparativos en la Vega de Río Palmas para acoger la celebración de la Romería-Ofrenda en honor a la Virgen de La Peña. María Asensio

Televisión Canaria llevará la romería a todo el Archipiélago

Quienes no puedan acercarse hasta Betancuria podrán seguir la celebración en directo a través de Televisión Canaria a partir de las 18:20 horas. La cadena pública instalará un set en la Vega de Río Palmas desde el que Tomás Galván conducirá el especial dedicado a la Romería-Ofrenda.

La cobertura incluirá los momentos más destacados del recorrido, entrevistas en directo a autoridades insulares y locales y el acompañamiento musical de la Parranda La Serená. Los reporteros Minerva Santana y Juan Antonio Cabrera recorrerán además el espacio para recoger las impresiones de romeros y agrupaciones folclóricas.

La retransmisión podrá seguirse a través de la señal TDT de Televisión Canaria, Canarias Play, la página web de RTVC y el canal oficial de YouTube del ente autonómico. De esta manera, la celebración de La Peña llegará también a quienes vivan la jornada desde otros puntos de Canarias.

Una tarde marcada por el encuentro

La jornada estará condicionada además por medidas especiales de tráfico y transporte debido a la celebración. El Cabildo de Fuerteventura ha establecido cortes en los accesos a la Vega de Río Palmas y servicios especiales de guaguas durante los días 18 y 19 de septiembre.

La Romería-Ofrenda volverá así a poner el acento en una tradición que reúne peregrinación, devoción y cultura popular en torno a la patrona de Fuerteventura. Este viernes, desde la Vega de Río Palmas, la isla volverá a encontrarse en el camino hacia La Peña.

Programa de las Fiestas de la Peña 2026

Jueves 17 de septiembre

20:30 h. Pregón de las fiestas, a cargo de Antonio Ravelo Umpiérrez. Plaza anexa a la iglesia.

Viernes 18 de septiembre

12:00 h. La Circoneta de Totó el Payaso , espectáculo familiar.

La Circoneta de , espectáculo familiar. 13:00 h. Actuación de Los Salvapantallas .

Actuación de . 16:30 h. Concentración de romeros, agrupaciones folclóricas y rondallas.

Concentración de romeros, agrupaciones folclóricas y rondallas. 17:00 h. Salida de la Romería-Ofrenda en honor a Nuestra Señora de la Peña hacia el santuario de Vega de Río Palmas.

Salida de la hacia el santuario de Vega de Río Palmas. 20:30 h. Actuación de la orquesta Son de Aquí y Allá .

Actuación de la orquesta . 22:30 h. Actuación de Aseres .

Actuación de . 00:30 h. Fuegos artificiales.

Fuegos artificiales. 01:00 h. Gran verbena con Tonny Tun Tun y su Orquesta, Orquesta Banda Nueva y Grupo Bomba .

Gran verbena con . 05:00 h. Pasacalle con la Banda de Agaete.

Sábado 19 de septiembre

12:00 h. Traslado de la imagen de la Virgen hasta la plaza y solemne Eucaristía, presidida por el obispo de la Diócesis de Canarias.

Traslado de la imagen de la Virgen hasta la plaza y solemne Eucaristía, presidida por el obispo de la Diócesis de Canarias. 14:00 h. Degustación de puchero tradicional y actuación de Tabajoste .

Degustación de puchero tradicional y actuación de . 17:00 h. Encuentro con los Centros de Mayores de Fuerteventura y actuación de la orquesta Jacomar .

Encuentro con los Centros de Mayores de Fuerteventura y actuación de la orquesta . 17:30 h. Partida de Bola Canaria en honor a la Virgen de la Peña.

Partida de Bola Canaria en honor a la Virgen de la Peña. 19:30 h. Encuentro de Solistas.

Encuentro de Solistas. 22:00 h. Verbena con N-Klave.

Domingo 20 de septiembre

11:00 h. Luchada en honor a la Virgen de la Peña 2026.

Actos religiosos

Del lunes 14 al jueves 17 de septiembre, el templo permanecerá abierto de 10:30 a 20:00 horas, con rezo del Santo Rosario a las 18:30 y celebración de la Eucaristía a las 19:00 horas.

El viernes 18, Día del Peregrino, el templo abrirá desde las 09:00 horas, con Eucaristías a las 12:00, 20:00, 22:00 y 24:00 horas y la Romería-Ofrenda a las 18:00 horas.

El sábado 19, jornada de la Fiesta Solemne, habrá Eucaristía a las 10:00, traslado en procesión de la imagen a las 12:00 y Eucaristía con los mayores a las 19:00 horas. El domingo 20, la jornada religiosa concluirá a las 12:00 horas con la celebración de la Eucaristía y la subida de la Virgen a su hornacina.