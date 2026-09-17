El especial se ofrecerá este viernes a partir de las 18:20 horas desde la plaza de la Vega del Río Palmas en Betancuria

Televisión Canaria ofrece este viernes 18 de septiembre la emisión en directo de la tradicional Romería-Ofrenda a la Virgen de la Peña, patrona insular de Fuerteventura. La cobertura arrancará a las 18:20 horas para mostrar el desarrollo de una de las manifestaciones de fervor popular y folclore más arraigadas del Archipiélago, cuya celebración está declarada Bien de Interés Cultural.

El despliegue de la cadena pública contará con un set instalado en la Vega de Río Palmas, en el municipio de Betancuria. Desde este punto, el periodista de La Radio Canaria, Tomás Galván, conducirá la emisión especial, donde además de contar los momentos más destacados del acto y realizar entrevistas en directo a diversas autoridades insulares y locales, estará acompañado por la música de la Parranda La Serená. Por su parte, los reporteros Minerva Santana y Juan Antonio Cabrera realizarán el seguimiento a pie de calle para recoger las impresiones de las agrupaciones folclóricas y de los romeros.

Durante el transcurso de la ofrenda, distintas delegaciones municipales, parrandas y agrupaciones llegadas de diversos puntos de Fuerteventura y del resto de las islas desfilarán ataviados con la vestimenta tradicional para entregar sus productos de la tierra ante la imagen de ‘La Peñita’, la pequeña talla del siglo XV albergada en el santuario del valle de la Vega.

La retransmisión se podrá seguir en directo a través de la señal TDT de Televisión Canaria, la plataforma Canarias Play, la página web rtvc.es y el canal oficial de YouTube del ente autonómico.

Imagen de archivo de la Romería-Ofrenda.

Retransmisión de la Misa Solemne el domingo

Al día siguiente, el sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, Televisión Canaria completará la cobertura de los actos patronales de la isla con la emisión en directo de la Misa Solemne en honor a la Virgen de la Peña. El encuentro litúrgico volverá a contar con la narración y los comentarios desde el set de RTVC con Tomás Galván y el profesor de Religión en el CEIP Puerto del Rosario, Gadifer Saavedra.