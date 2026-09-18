La Guardia Civil arrestó a un hombre de 40 años después de que la tripulación de un vuelo procedente de Madrid alertara de que había intentado comprar varios productos con ‘dinero sospechoso’

La Guardia Civil ha detenido en el aeropuerto Tenerife Norte a un hombre de 40 años como presunto autor de un delito de falsificación de moneda, después de que intentara utilizar varios billetes falsos para comprar productos durante un vuelo procedente de Madrid.

Imagen de archivo. Guardia Civil

La tripulación del avión alertó a los agentes de la Sección Fiscal y de Fronteras del aeropuerto después de que el pasajero tratara de pagar a bordo con varios billetes que no ofrecían suficientes garantías de autenticidad. Ante las dudas sobre el dinero, los trabajadores no aceptaron el pago y comunicaron lo ocurrido a las autoridades.

Varios billetes de 20 euros bajo sospecha

A la llegada del vuelo al aeropuerto Tenerife Norte, los agentes interceptaron al pasajero y comprobaron sus pertenencias, entre las que encontraron varios billetes de 20 euros.

Durante las comprobaciones, los guardias civiles detectaron que algunos de los billetes carecían de elementos de identificación y seguridad propios de la moneda de curso legal, mientras que otros presentaban la misma numeración. Las pesquisas posteriores permitieron determinar que los billetes eran falsos, por lo que los agentes procedieron a detener al pasajero.

También investigan su documentación

Durante la intervención, los agentes examinaron además la documentación personal correspondiente al país de procedencia del detenido, cuya autenticidad les generó dudas.

La Guardia Civil trasladó esos documentos a los equipos de Criminalística para realizar las comprobaciones oportunas. Si los análisis confirman que la documentación también resulta falsa, el detenido podría afrontar además una acusación por un delito de falsificación de documento público.

El arrestado, junto con las diligencias instruidas por la Guardia Civil, quedó a disposición de la autoridad judicial competente.