Carne, sal y buen pan, en ‘Cebollas verdes’

El magacín gastronómico de La Radio Canaria, viernes a las 21:05 horas, hablará de productos de excelencia hechos en Canarias

Elena Barrios dirige y presenta ‘Cebollas verdes‘ en La Radio Canaria y su entrega de este viernes a las 21:00 horas, y redifusión el sábado a las 13:00 horas, puede calificarse de exquisitez. Será un recorrido por productos de excelencia elaborados en Canarias que traspasan las fronteras insulares y logran situarse en el ‘ranking’ de la mejor calidad.

‘Cebollas verdes’ arrancará con carnes, pero no cualquier carne sino de la denominación Vara del Rey que ha creado, en cooperación con el ‘Aula de cocina Gastrocanarias’, el primer ‘Master’ de Barbacoas y Ahumados de la mano de Luis Vargas, experto en la materia y más conocido como ‘@Chaveto’.

“Y hablando de carnes, ¡qué mejor acompañamiento que una buena sal!, así que en la sección ‘El productazo’ saludaremos a Andrés Hernández, la tercera generación al frente de Las Salinas de Fuencaliente, en La Palma, para conocer en profundidad los valores de este producto exquisito”, avanza Elena Barrios’.

Elena Barrios, dirige y conduce ‘Cebollas verdes’ en La Radio Canaria

Buen pan

A la buena carne en su punto de sal, el magacín gastronómico de La Radio Canaria añadirá el toque de pan. ‘Cebollas verdes’ se acercará a “uno de los 50 mejores panes de España”, o mejor dicho, a su creador, Mario Bakes, desde su obrador en Santa Úrsula, (Tenerife), en donde elabora el pan que le ha llevado esta misma semana a situarse entre los 50 mejores panaderos en el Concurso Nacional ‘Panaderos TOP de España’, celebrada en Bilbao.

Mario Bakes, desde su obrador en Tenerife, ha entrado en el ‘ranking’ de los 50 mejores ‘Panaderos TOP’ de España

‘Cebollas verdes’ es un programa de los servicios informativos de Canarias Radio destinado al mundo de la gastronomía, con presencia de chef radicados en las Islas e información de eventos del sector a nivel regional y nacional.