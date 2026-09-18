‘El Alpende’ dará voz a mujeres que desafiaron a la guerra

El programa de La Radio Canaria, sábados a las 06:00 horas, retomará su espacio mensual, ‘Mujeres sin fronteras’

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Paz el próximo 21 de septiembre, la directora de ‘El Alpende‘, Leny González, traerá a la antena de La Radio Canaria, este sábado a las 06:00 horas, a tres «heroínas invisibles» en cuyas biografías se entremezclan activismo, migración y resilencia.

«En esta ocasión no hablaremos de Rigoberta Menchú, ni de Mercedes Sosa o Berta Cáceres, extraordinarias todas ellas. En esta entrega de ‘El Alpende’ vamos a emprender un viaje reivindicativo por Asia Occidental, Sudamérica y África con tres invitadas de excepción que llevan en sus ADNs ser mujeres que han plantado cara a la guerra, auténticas heroínas invisibles”, avanza Leny González, directora y conductora del programa.

(de izqda. a derecha), Dilza Da Rosa, Leny González, directora de ‘El Alpende’ en La Radio Canaria, María Rosa Halaby y Adriana Torres

María Rosa Halaby, presidenta de la asociación de ‘Mujeres por la Paz y Acción Solidaria con Palestina’ y de AMUM, (Asociación Mujeres Unidas del Mundo), contará en ‘El Alpende’ cómo es la vida diaria de las mujeres en Palestina, convertidas en el sostén de una sociedad masacrada a diario, y cómo esa actitud cotidiana se ha convertido en resistencia pacífica.

Desde Sudamérica, la colombiana Adriana Torres, miembro de AMUM, abordará el papel vital de las lideresas comunitarias que han transformado el dolor del conflicto armado en perdón y acción social. Pondrá fin a este triunvirato de ‘heroínas invisibles’ Dilza Da Rosa, terapeuta en numerología y biodescodificación, originaria de Cabo Verde, quien compartirá su convencimiento del poder sanador del pacifismo en África. «Cada una de ellas presentará a mujeres de sus respectivos países que ha luchado activamente por la paz en el mundo y cuya historia ha sido silenciada o ignorada por los libros de texto”, avanza la directora de ‘El Alpende’.

Mujeres sin Fronteras

Los testimonios de estas tres mujeres migrantes comprometidas con la Paz forman parte del proyecto ‘Mujeres sin fronteras‘, espacio cofinanciado por la Unión Europea y coordinado por la Red Europea de Mujeres Migrantes, (REM), a través del proyecto RIZA de apoyo a la asociación Mujeres Unidas del Mundo, AMUM.

Dilza Da Rosa, María Rosa Halaby y Adriana Torres, durante la grabación del programa ‘El Alpende’ de La Radio Canaria

‘El Alpende’ cerrará esta entrega con un recordatorio para quienes se niegan a aceptar la guerra como único destino. «La historia de estas tres mujeres nos recuerda que, frente a la historia oficial que recoge los nombres de grandes líderes como firmantes de los Tratados de Paz, la verdadera paz, la que reconstruye sociedades desde los cimientos rotos y sana heridas generacionales, esa Paz cuya única ambición es ser duradera, casi siempre se teje en la sombra y con manos de mujer», concluye Leny González.

‘El Alpende’ continúa casa sábado en La Radio Canaria su recorrido solidario.