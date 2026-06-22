Sábados a las 06:00 horas

El Alpende invita a imaginar un alpende canario, un lugar que siempre está abierto para acoger. Como los alpendes rústicos de nuestra tierra canaria, construidos con la técnica ancestral de la piedra seca de nuestros campos para dar cobijo, nace este espacio en la Radio Pública de las Islas Canarias. Esa es la esencia de nuestro programa: un punto de encuentro construido sobre los cimientos del respeto y la defensa de los Derechos Humanos.

El Alpende es el espacio donde las voces de las personas migrantes, refugiadas y extranjeras se convierten en protagonistas. Es un lugar de calor y escucha, donde celebramos la diversidad compartiendo su idiosincrasia, sus sabores y sus ritmos. Durante más de diez años, hemos tenido el privilegio de construir este mosaico de culturas con gentes de más de 90 países de todos los continentes.

Un espacio para entender, compartir y emocionarse con las historias que unen al mundo en Canarias, y que viaja a través de las voces que han encontrado en las islas, un nuevo hogar.

El Alpende, un refugio sonoro donde Canarias abraza al mundo es una idea de Leny González, quien dirige y presenta este programa.