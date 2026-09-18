El programa recorrerá los municipios del Archipiélago para dejar en un banco de la calle una huella artística dedicada a la alegría de la mano de creadores locales

El programa cómico de Televisión Canaria ‘En Otra Clave’ inició este jueves 17 de septiembre en el municipio tinerfeño de Arona la iniciativa cultural ‘El banco de las sonrisas’ con motivo de su 25º aniversario. La propuesta recorrerá las ocho islas del Archipiélago para convertir bancos de la vía pública en intervenciones artísticas dedicadas al encuentro, la risa y el optimismo.

Para la presentadora del espacio, Eloísa González, alcanzar este cuarto de siglo supone un hito especial. «Celebrar 25 años en antena es algo muy especial, sobre todo porque significa que, durante todo este tiempo, el público ha seguido estando ahí, acompañándonos domingo tras domingo. Son muchísimos años entrando en las casas de los canarios, compartiendo historias y formando parte, de alguna manera, de la vida de mucha gente».

En este sentido, considera que «eso es lo que más emociona. Encontrarte con personas que te dicen: «Yo veía el programa con mi abuela», «lo veía con mis padres», o gente que empezó a verlo siendo pequeña y que ahora lo ve con sus propios hijos. Ahí te das cuenta de que ‘En otra clave’ ha ido creciendo junto a varias generaciones».

«Para nosotros -añade González- celebrar estos 25 años es, sobre todo, dar las gracias. Porque podemos hacer el programa y ponerle toda la ilusión del mundo, pero, si el público no hubiera estado ahí durante todo este tiempo, nada de esto habría sido posible».

Bancos con identidad de artistas locales

Y después de tantos años, seguir sintiendo ese cariño y ese respaldo es, sin duda, un regalo, afirma la presentadora que apunta que querían que «este aniversario no se quedara solamente en celebrar que cumplimos 25 años, sino dejar algo bonito en los lugares que nos han acompañado durante todo este tiempo. Y el banco tiene mucho de eso. Es un sitio para parar, para sentarte, compartir, hablar, sonreír… cosas muy sencillas, pero que al final son también un poco la esencia de ‘En otra clave’: encontrarnos y pasarlo bien juntos».

Además, que cada banco esté intervenido por artistas locales hace que «ninguno sea igual», advierte. «Cada municipio le pone su identidad y nosotros llevamos un pedacito del programa. Al final es unir la cultura, el arte y el humor de una manera muy cercana. Eso es de las cosas que más ilusión nos hacen», añade.

‘En otra clave’, además, siempre ha tenido una «relación muy cercana con el público, porque recorremos las Islas, grabamos en distintos municipios y estamos acostumbrados a sentir a la gente muy cerca», indica Eloísa González. «Pero con ‘El banco de las sonrisas’, el encuentro tiene otro sentido. No vamos solo a hacer un programa o una grabación, sino a dejar algo que se queda allí, que forma parte del municipio y que la gente puede hacer suyo», concreta.

La ruta del ‘Banco de las Sonrisas’

La primera cita de la ruta tuvo lugar a las 17:00 horas en la localidad de Los Cristianos, coincidiendo con las grabaciones del programa en el Auditorio Infanta Leonor. Durante la jornada, un artista local de Arona transformó un banco de la calle en un lienzo lleno de formas y colores para simbolizar el optimismo y la alegría. El acto contó con la participación de la propia Eloísa González y de dos de los cómicos del elenco, quienes acompañaron a los vecinos y representantes municipales durante el proceso creativo. Tras concluir la obra, se colocó una placa conmemorativa con el nombre del programa para dejar constancia permanente del paso del espacio televisivo por el municipio.

Sobre el arranque de este recorrido a pie de calle, González señala que «empezar en Arona, seguir en Agüimes y continuar recorriendo distintos puntos de las Islas es también una forma de agradecer todo el cariño que hemos recibido durante estos 25 años. Y lo bonito es poder vivir ese momento con los vecinos, escuchar».

Tras este inicio en Tenerife, ‘El banco de las sonrisas’ mantendrá la misma dinámica itinerante por las ocho islas. En cada localidad participante, un creador local plasmará su visión artística sobre la convivencia y el humor directamente sobre un banco de la vía pública, antes de continuar su ruta por el resto del archipiélago.

‘En Otra Clave’, que reúne cada domingo a una media de 150.000 espectadores en la televisión pública, cumple un cuarto de siglo en antena consolidado como un referente del entretenimiento teatral y el humor en las Islas.