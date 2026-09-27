‘En otra clave’ es el programa de humor de referencia de los domingos en Televisión Canaria, presentado por Eloísa González. En cada entrega ofrece sketches de comedia amable protagonizados por personajes populares como Chona, la pareja formada por Panchita y Servando, o las ancianas Nicolasa y Carmen Rosa, con la participación semanal de rostros conocidos de toda Canarias. El programa reúne cada semana una media de 150.000 espectadores. El espacio tiene en el público su razón de ser, y por eso intenta que todas sus emisiones sean con audiencia en vivo.
Este 2026 comienza su undécima temporada del programa, que además coincide con la celebración de sus 25 años en antena.