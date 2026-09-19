Marta Modino: «Aunque parezca lo contrario, los problemas reales de los canarios están dentro del Parlamento»

Televisión Canaria estrena este domingo, a las 10:30 horas, una nueva temporada de ‘Parlamento’ con Marta Modino para acercar la labor legislativa a la ciudadanía y a los más jóvenes a través de las redes

La periodista Marta Modino vuelve a ser la imagen de ‘Parlamento’ esta nueva temporada que arranca el domingo 20 de septiembre a las 10:30 horas.

Televisión Canaria estrena este domingo 20 de septiembre, a las 10:30 horas, la nueva temporada de ‘Parlamento’, el espacio divulgativo e informativo centrado en el trabajo y la actualidad de la Cámara regional. Tras presentar la información diaria de lunes a viernes en Telenoticias 2 junto a Antonio Cárdenes, la periodista Marta Modino vuelve a asumir las riendas de este formato especializado, que ya presentó en 2021. La nueva etapa mantendrá el foco en las entrevistas a los distintos grupos políticos, la participación ciudadana y el repaso histórico al parlamentarismo de las Islas.

Vuelves a ponerte al frente de ‘Parlamento’ tras haber presentado este mismo espacio en 2021. ¿Cómo se afronta el regreso a un formato conocido, pero en un momento político tan distinto al de hace cinco años?

Esta nueva temporada al frente del programa ‘Parlamento’ la afronto con ganas, sobre todo, porque no es una etapa cualquiera en la Cámara Regional, es el final de la legislatura, quedan meses de trabajo algo más intensos. El ambiente preelectoral se irá notando, seguramente, a medida que pasen las semanas. Este es un curso más corto, pero más intenso, como siempre que hay elecciones a la vista. ¡Veremos si los diputados y diputadas también se contagian de la crispación y el tono elevado que se da ya en el Congreso y el Senado!

Pasas de la intensidad diaria del Telenoticias 2 a un espacio semanal, con un ritmo más sosegado. ¿Cómo se traslada esa experiencia diaria al plató de ‘Parlamento’ para convertir el contenido legislativo en un repaso analítico y pausado?

Te diría que es una forma de trabajar diferente, pero también conlleva intensidad informativa, sobre todo las semanas en las que hay plenos. Hay que estar en los pasillos del propio Parlamento y vivir, muchas veces allí mismo, cómo se desarrollan los debates y las diferentes sesiones o comisiones parlamentarias. Pero no es nada nuevo en mi caso, en la anterior etapa pude aprender cómo se trabaja en el Parlamento y que se trata de un espacio que representa a toda la ciudadanía de Canarias y en donde se abordan los problemas reales de los canarios y canarias.

El programa da un espacio clave a la voz ciudadana. ¿Qué papel jugará la participación de la calle en los debates de los diputados?

Así es, la voz ciudadana tiene un gran peso. De nuevo estaremos en la calle con la periodista Clara Morell, quien se encargará de recoger y analizar las opiniones de quienes quieran participar con nosotros sobre algunos de los asuntos que se debaten en el propio Parlamento de Canarias.

A menudo la ciudadanía siente que la labor legislativa queda lejos de sus problemas diarios. ¿Qué temas urgentes para Canarias consideras que centrarán la atención de la Cámara en los próximos meses?

Muchos ignoran que la mayoría de los debates en los plenos y en las comisiones se ocupan de temas como crisis sanitaria, las listas de espera, la educación o la falta de plazas socio sanitarias. También se habla de la falta de vivienda que es uno de los grandes problemas en España y con especial intensidad en Canarias o la gestión migratoria con la mirada puesta en lo que ocurre en Ceuta. Y estos a buen seguro son los asuntos que más debate van a generar. Se discute, se analiza y se trata de llegar a conclusiones y soluciones. Aunque pueda parecer lo contrario, los temas que interesan a la ciudadanía, están en el Parlamento.

Para terminar, ¿qué novedades o contenidos nos podemos encontrar este domingo 20 de septiembre en el arranque de la nueva temporada?

Vamos a aprovechar el pistoletazo de salida para preguntar a los portavoces de los grupos parlamentarios cómo enfrentan el nuevo curso político y en qué van a centrar su trabajo. Además, veremos cómo la crisis que se vive aún en el día de hoy en la Comunidad Autónoma de Ceuta también ha tenido su repercusión en el último pleno y ha provocado discusiones entre algunos de los portavoces y el propio presidente del Gobierno de Canarias.

¿Una novedad? Intentaremos que el programa y parte de los contenidos tengan repercusión en las redes sociales para que lleguen a una mayor cantidad de población, especialmente a los más jóvenes.