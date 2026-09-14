El 53 Rally de Maspalomas estrena tres tramos en un recorrido de casi 98 kilómetros y mantiene su apuesta por un itinerario atractivo en el sur de Gran Canaria

El 53 Rallye de Maspalomas estrenará tres nuevos tramos en sus 98 kilómetros de recorrido / Rallye de Maspalomas

Los días 30 y 31 de octubre se disputará el 53 Rally de Maspalomas y estrenará tres nuevos tramos en un itinerario compuesto por nueve tramos cronometrados, en formato 3×3 y casi 98 kilómetros de recorrido contra el reloj.

La prueba será valedera para el Campeonato de Canarias de Rallyes de Asfalto y del Campeonato BP de Las Palmas 2026, además de para el Trofeo de Canarias y Campeonato de RS Las Palmas y las copas y trofeos promocionales, ha detallado la Escudería Maspalomas en un comunicado.

Los tramos elegidos son los de «Era del Cardón-Agüimes» (8,62 km), «La Pasadilla-La Cumbre» (13,55 km) y Ayacata-San Bartolomé de Tirajana (10,30 km), todos a disputar en la jornada del sábado entre las 7:45 horas y las 18:45 horas, con final en el Faro de Maspalomas para la entrega de trofeos.

La Escudería Maspalomas ha mostrado su deseo de «convocar una lista de inscritos importante con el reclamo de un itinerario atractivo y contenido, sin perder la esencia tradicional del Maspalomas», con tramos todos localizados en la mitad sur de la isla de Gran Canaria.

Los pilotos encontrarán «unos firmes de asfalto en muy buen estado y un equilibrio exquisito entre subidas, bajadas y zonas planas, sin olvidarnos de uno de los grandes atractivos como es el legendario Faro de Maspalomas como punto de salida y meta del histórico rally», han puesto en valor desde la organización.