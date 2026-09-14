Educación pasa a online la actividad lectiva mañana martes en Fuerteventura y en nueve municipios de Gran Canaria por el episodio de altas temperaturas

La Conejería de Educación del Gobienro de Canarias ha anunciado que este martes 15 de septiembre la actividad lectiva se desarrollará en modalidad telemática en aquellas enseñanzas en las que sea posible tanto en Fuerteventura como en 9 municipios grancanarios. En Gran Canaria, la suspensión afecta a los centros educativos de Agüimes, Artenara, Ingenio, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, La Aldea de San Nicolás, Santa Lucía de Tirajana, Telde y Valsequillo; y en Fuerteventura, a la totalidad de la isla.

En el resto de Canarias se recomienda seguir las medidas preventivas previstas en el Protocolo de actuación en el ámbito educativo ante situaciones de altas temperaturas, y los centros podrán solicitar medidas extraordinarias como la salida anticipada o la modificación de horarios y actividades.

La Consejería de Educación, siguiendo las indicaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, y de acuerdo con el Protocolo de actuación en el ámbito educativo ante situaciones de altas temperaturas, ha adoptado la decisión de pasar a modalidad online la actividad lectiva para la jornada de este martes, 15 de septiembre, en todos los centros educativos de la isla de Fuerteventura y en los municipios grancanarios de Agüimes, Artenara, Ingenio, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, La Aldea de San Nicolás, Santa Lucía de Tirajana, Telde y Valsequillo, ante el episodio de temperaturas máximas previsto para esta jornada.

Resto de Canarias

En los centros educativos de las restantes islas y municipios, la Consejería recuerda la recomendación de seguir las medidas preventivas ante episodios de altas temperaturas recogidas en el protocolo, con especial atención al alumnado vulnerable.

De igual forma, los equipos directivos podrán solicitar a las direcciones territoriales o insulares de Educación, según corresponda, la aplicación de las medidas extraordinarias previstas en el protocolo: la salida anticipada del alumnado o la modificación del horario escolar y de las actividades curriculares.

Las medidas para las siguientes jornadas se comunicarán atendiendo a la evolución de las temperaturas y a las indicaciones de los órganos competentes.