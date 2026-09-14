Un incendio en Agüimes genera densas columnas de humo

Ocurrió en la tarde de este lunes cerca del antiguo Museo de las Rosas, en Agüimes, y el incendio afecto también a otros vehículos cercanos

El incendio de una autocaravana junto al antiguo Museo de las Rosas (ahora Capilla de San Olav), en Agüimes, ha generado una intensa columna de humo que ha generado una gran incertidumbre. Finalmente fue extinguido sin que se hayan producido daños personales. Sí ardieron tres coches cercanos y la fachada de una vivienda.

Tres personas se han trasladado por sus propios medios al centro de salud y una cuarta rechazó la asistencia médica.