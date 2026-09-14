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Incendio en Gran Canaria: galería de imágenes y vídeos

Redacción RTVC
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Recopilamos las imágenes y vídeos sobre el incendio que se ha originado en la tarde de este lunes 14 de septiembre en Cazadores, Telde (Gran Canaria)

Ayuntamiento de Telde
Ayuntamiento de Telde
El incendio de Cazadores obliga a cortar varias carreteras
El incendio de Cazadores obliga a cortar varias carreteras / Ayuntamiento de Telde
RTVC
RTVC
RTVC
RTVC
RTVC
RTVC
RTVC
Incendio en Gran Canaria

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