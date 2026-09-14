El incendio forestal declarado este lunes en la zona de Cazadores en Telde, ha obligado a movilizar medios terrestres y aéreos, y a cerrar dos carreteras

El incendio declarado sobre las 13:30 horas ha generado una gran columna de humo que es visible desde varios puntos de la zona. El ayuntamiento de Telde ha anunciado el cierre de dos carreteras para facilitar los trabajos de los equipos de extinción. El Cabildo de Gran Canaria ha movilizado sus medios para contener las llamas, entre ellas dos helicópteros.

El incendio de Cazadores obliga a cortar varias carreteras / Ayuntamiento de Telde

El operativo ha obligado a cerrar dos carreteras, la GC-120 y la GC-130, según el ayuntamiento teldense, para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y evitar riesgos mientras continúan las labores de extinción.

El Cabildo insular ha pedido máxima precaución ante la situación y las condiciones meteorológicas que presenta Gran Canaria este lunes. Aún se desconoce la causa del incendio.