Las medidas entraron en vigor a las 13:00 horas del 14 de septiembre de 2026 y afectan, entre otras actividades, al uso del fuego, fumar, la pirotecnia y los trabajos con maquinaria que pueda producir chispas

El Cabildo de Tenerife activó a las 13:00 horas de este 14 de septiembre de 2026 las medidas preventivas correspondientes al Grado 1 de riesgo de incendio forestal en el sur de Tenerife, ante la evolución de las condiciones meteorológicas.

El Cabildo activa medidas de Grado 1 para la prevención de incendios forestales en el sur de Tenerife / Imagen archivo

La consejera de Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, asegura que “La evolución de las condiciones meteorológicas nos obliga a reforzar las medidas preventivas en el sur de la isla. Activamos las medidas de Grado 1 con el objetivo de reducir al máximo cualquier riesgo y evitar situaciones que puedan desencadenar un incendio forestal.”

“Pedimos a la ciudadanía máxima prudencia y responsabilidad. En estos episodios es fundamental evitar cualquier actividad que pueda generar fuego, chispas o calor, especialmente en las zonas de mayor riesgo. La prevención es una tarea de todos.”

La activación permanecerá vigente hasta que se dicte una nueva resolución.

Restricciones

La declaración del Grado 1 implica la prohibición, dentro de la zona de riesgo de incendios forestales, de diferentes actividades susceptibles de provocar un incendio. Entre ellas se encuentra la quema de restos vegetales agrícolas y forestales, así como la realización de fuego en exteriores, fumar, utilizar material pirotécnico y emplear maquinaria o herramientas capaces de generar chispas, calor o descargas eléctricas.

En este nivel de prevención continúan permitidas, sin restricciones adicionales derivadas del Grado 1, actividades como los aprovechamientos forestales; el acceso a los miradores; la circulación de vehículos de motor por pistas forestales; y la utilización de áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos de gestión pública.

También se mantiene permitido el tránsito y la estancia en el monte, senderos y pistas forestales; la actividad cinegética sin escopeta; el tránsito recreativo con bicicletas y caballos; la circulación por carreteras insulares y vías municipales; así como el acceso de titulares a sus propiedades e infraestructuras.

El Cabildo pide extremar las precauciones

La institución insular recomienda extremar las precauciones en todo el territorio insular ante cualquier actividad que pueda originar un incendio forestal.

Se pide prestar especialmente a tener cuidado con el tabaco, los grupos electrógenos, el material eléctrico, la pirotecnia y cualquier otra actividad susceptible de generar fuego. También insta a los promotores privados de actividades que continúan permitidas a adoptar las medidas preventivas necesarias atendiendo a la situación de riesgo existente.

El Cabildo recuerda asimismo la importancia de consultar Tenerife ON, tanto a través de su página web como de la aplicación móvil, para conocer en tiempo real la situación de las infraestructuras, equipamientos y espacios naturales que puedan encontrarse sometidos a restricciones por distintas incidencias.