La travesía, referente de las aguas abiertas en Canarias, ha contado con récord histórico de participantes, con meta en el icónico Faro de Maspalomas

Miguel Ángel Santana y Laura Rodríguez se coronan en la 15ª Maspalomas Open Water Gran Canaria / Comunicación Top Time

La travesía a nado Maspalomas Open Water Gran Canaria ya tiene a sus campeones y campeonas. Tras una mañana frenética de deporte en San Bartolomé de Tirajana, el icónico Faro de Maspalomas ha recibido en un ambiente único a los vencedores/as de esta edición 15 aniversario, Miguel Ángel Santana y Laura Rodríguez, líderes de la prueba reina de los 7.400 metros.

Los campeones del Open Water

Con salida desde la Playa del Pajar, la modalidad más desafiante de este 15 cumpleaños de la Maspalomas Open Water ha recibido a su campeón en apenas 1 hora, 48 minutos y 59 segundos (1h48’59”), Miguel Ángel Santana, del Club Natación Faynagua. El nadador dorsal 74 ha atravesado el arco de meta tras una travesía a un ritmo de 1:28, encabezando desde el primer momento la carrera en una batalla deportiva llena de emoción en pleno océano. Su compañero de club, Álvaro Cabrera, ha sido su rival más duro, ajustando por apenas unos segundos de diferencia su llegada a meta con un tiempo total de 1 hora, 49 minutos y 8 segundos (1h49’08”) en segunda posición. El podio lo ha cerrado Rafael Mena del CD Gloria Swim & Train Maspalomas, que nadando en casa ha sellado su tercera posición con un tiempo de 2 horas y 53 segundos (2h00’53”).

Laura Rodríguez Santaularia no ha fallado como favorita en la categoría femenina, parando el cronómetro de los 7.400 metros en 1 hora, 55 minutos y 39 segundos (1h55’39”), sin rival desde la salida a la meta. Con sus 24 años, la nadadora de alto rendimiento de la Selección Española de aguas abiertas, ha vuelto a esta prueba en la que ya lleva varios años ejerciendo de madrina, para colgarse una nueva medalla en Gran Canaria. La han acompañado en el podio Elena Sarmiento, del CD Gloria Swim & Train Maspalomas con un tiempo acumulado de 2 horas, 5 minutos y 18 segundos (2h05’18”), y la nadadora francesa Sybille Bouchet que, representando al CN Metropole, se ha ganado el bronce al atravesar el arco en 2 horas, 5 minutos y 45 segundos (2h05’45”).

Los más rápidos de Meloneras

La prueba más popular de la jornada, con más de 300 participantes desde la Playa de Meloneras ha coronado al más rápido en llegar a meta, Unai Cocera del CN Metropole, que no lo ha tenido fácil para hacerse con el título en 25 minutos y 1 segundo (25’01”) apenas 11 segundos antes de su rival a batir, Jeremy Tomás Peña del CD Gloria Swim & Train Maspalomas, que con un tiempo de 25 minutos y 12 segundos (25’12”) le ha pisado los talones durante buena parte de la competición. El tercer clasificado, Nicolás Bordes del CN Metropole, ha parado esta ajustada carrera al podio en 25 minutos y 27 segundos (25’27”).

En categoría femenina, el título viaja a Telde con Sheila Pulido del CN Faynagua, que consolidó su victoria en 28 minutos y 45 segundos (28’45”), con Marta Armas del CN Metropole en segunda posición (28’56”) y Leire Romero del CN Reales (29’50”) como tercera clasificada de los 1.000 metros.

Velocidad en los 1.000 metros

La Maspalomas Open Water es una cita para los amantes de las aguas abiertas, de todas las edades y niveles, por lo que la más rápida de las modalidades, la categoría de los 1.000 metros ha vuelto a servir de trampolín para quienes se inician en esta pasión por el mar o quieren pujar por su mejor marca profesional. Con una actuación brillante y muy rápida, el líder de los 1.000 metros, Jesús Alonso, ha cruzado la meta en apenas 13 minutos y 38 segundos, seguido de Luca Martín (14’10”) y David Santana (14’30”) en un podio íntegro del Club Natación Metropole.

En féminas, el título de los 1.000 metros ha sido para la nadadora italiana María Sofía Pisa, del CN Metropole, que se ha colgado el oro en 14 minutos y 23 segundos (14’23”), acompañada en el podio de Dácil Jover del CN Metropole (14’53”) como segunda clasificada y la campeona del mundo y siete veces campeona de Europa, Erika Villaécija en tercera posición (16’24”).

Un aniversario histórico

La Maspalomas Open Water no termina, ya que su 15º cumpleaños contará mañana con la limpieza social en la Playa de Meloneras ‘Open Water Eco Friendly’. Hasta entonces, el evento ha cambiado las brazadas por el baile y la música en directo en el Faro de Maspalomas, para brindar por una edición histórica. Con más de 500 inscritos/as, la organización marca un nuevo hito y comienza a preparar su próxima edición 2027.

La travesía a nado Maspalomas Open Water, dentro de las Open Water Series, cumple 15 años gracias al apoyo del Cabildo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Turismo Gran Canaria, el Gobierno de Canarias, con la colaboración de la Federación Canaria de Natación, RIU Hotels & Resorts, Hospiten Roca, y la organización de Top Time Eventos.