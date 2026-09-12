Miles de peregrinos acompañarán a las carretas y agrupaciones en la romería hasta Mancha Blanca para realizar sus ofrendas a la Virgen de Los Dolores

Lanzarote vive este sábado una de sus grandes jornadas con la Romería de Los Dolores y el Baile del Romero. RTVC

Las Fiestas de Nuestra Señora de Los Dolores afrontan este sábado 12 de septiembre una de sus jornadas más esperadas con la celebración de la Romería-Ofrenda y el tradicional Baile del Romero en Mancha Blanca, Tinajo.

La romería comenzará a las 16:30 horas desde el campo de fútbol de Tinajo y concluirá en la ermita de Los Dolores, donde los peregrinos entregarán sus ofrendas a la patrona de Lanzarote. La jornada conmemora el denominado ‘milagro de 1736’, cuando la lava de las erupciones volcánicas se detuvo antes de alcanzar el pueblo.

Miles de peregrinos, muchos de ellos ataviados con trajes tradicionales, acompañarán a las carretas, parrandas y agrupaciones procedentes de distintos municipios de Lanzarote y de otras islas.

Baile del Romero

El recorrido estará amenizado por música tradicional y, tras la peregrinación, llegará el Baile del Romero, que contará con la participación de las parrandas Pal Porrón, Tinasoria, Son del Norte, La Polvajera y Pa’Lante, de Gran Canaria. El dispositivo especial habilitado por el Cabildo de Lanzarote incluye medidas de regulación y cierre de carreteras para facilitar el desplazamiento de los asistentes.

Televisión Canaria ofrecerá en directo la romería-ofrenda a partir de las 17:30 horas desde un set instalado frente a la ermita de Mancha Blanca, con Alexis Hernández al frente de la retransmisión y los reporteros Juan Antonio Cabrera y Sonsoles Castillo.

La cobertura podrá seguirse por la TDT, Canarias Play, la web rtvc.es y YouTube, además de contar con un seguimiento especial de los Servicios Informativos, La Radio Canaria y las redes sociales de RTVC. La programación de las fiestas incluye también el Festival Nanino Díaz Cutillas y el Merengazo Joven, actos cofinanciados por el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) y el Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, con la colaboración del Ayuntamiento de Tinajo.