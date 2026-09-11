La artista Malú actuará el próximo 15 de septiembre en uno de los grandes actos de las Fiestas de Nuestra Señora de Los Dolores en Mancha Blanca, en Tinajo

Las Fiestas de Nuestra Señora de Los Dolores se preparan para vivir su gran colofón musical con el concierto de Malú. La artista actuará el próximo 15 de septiembre en Mancha Blanca, Tinajo. Allí presentará su ‘Quince Tour 2026/2027’, un espectáculo que recorre la trayectoria de una de las voces más reconocibles y personales de la música española.

Malú pone el broche de oro a las Fiestas de Los Dolores con su ‘Quince Tour’ en Mancha Blanca

La cantante llega a Lanzarote con un directo concebido para reencontrarse con su público a través de las canciones que han marcado más de dos décadas de carrera. Una propuesta en la que conviven sus grandes éxitos con su etapa musical más reciente. Vuelven a cobrar protagonismo la potencia vocal, la interpretación y la intensidad emocional que caracteriza sus actuaciones.

Malú ha construido a lo largo de su trayectoria una estrecha relación con el directo. Conecta con un público que ha acompañado su evolución desde sus primeros trabajos. Su repertorio forma ya parte de la memoria musical de varias generaciones. Canciones como ‘Aprendiz’, ‘Toda’, ‘Blanco y negro’ o ‘A prueba de ti’, se han convertido en algunos de los temas más reconocidos de su carrera.

El ‘Quince Tour’ plantea precisamente ese viaje entre pasado y presente. Es una puesta en escena diseñada para recuperar la fuerza de sus grandes canciones y mostrar, al mismo tiempo, el momento artístico actual de Malú.

El gran cierre musical de Los Dolores

La actuación se enmarca en la programación de las Fiestas de Nuestra Señora de Los Dolores, una de las más emblemáticas y multitudinarias de Lanzarote. Cada septiembre reúne en Mancha Blanca a miles de personas procedentes de distintos puntos de la Isla y de Canarias.

Malú pone el broche de oro a las Fiestas de Los Dolores con su ‘Quince Tour’ en Mancha Blanca

El concierto de Malú está concebido como uno de los grandes acontecimientos y el broche musical a la programación de Los Dolores, sumando a la celebración la presencia en Lanzarote de una artista de referencia en el panorama nacional.

El espectáculo está promovido y organizado por Preventos Media, empresa lanzaroteña especializada en la producción y organización de eventos, y cuenta con el respaldo del Cabildo de Lanzarote, los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, Gobierno de Canarias, además de la colaboración institucional del Ayuntamiento de Tinajo, vinculada a la celebración de las fiestas en el municipio.

Dispositivo especial para el concierto

Con motivo de la afluencia prevista, se ha trabajado en un plan específico de seguridad y coordinación entre el Ayuntamiento de Tinajo, el Cabildo de Lanzarote y la organización del evento, con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo del espectáculo.

El dispositivo contempla especialmente la organización del recinto, los accesos, la movilidad y la seguridad del público asistente. Desde la organización se recomienda acudir con suficiente antelación y atender las indicaciones de los servicios de seguridad y del personal desplegado en la zona.