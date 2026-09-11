Televisión Canaria emite en directo la romería de la Virgen de los Dolores, patrona de Lanzarote

La retransmisión de la ofrenda, ante la ermita dedicada a la Virgen de los Volcanes en Mancha Blanca, comenzará a las 17:35 horas de este sábado 12 de septiembre

Televisión Canaria emite la romería ofrenda a la Virgen de los Dolores, patrona de Lanzarote, este sábado 12 de septiembre, a partir de las 17:35 horas. El evento podrá seguirse por la señal TDT de Televisión Canaria, la plataforma Canarias Play, la web rtvc.es y el canal de Youtube del canal autonómico.

La presentación de la retransmisión correrá a cargo de Alexis Hernández, gran conocedor de las tradiciones y costumbres canarias. Junto a él, el equipo desplegado hasta Mancha Blanca, en Tinajo, contará con los reporteros Juan Antonio Cabrera y Sonsoles Castillo, que se encargarán de transmitir los testimonios de los participantes en la peregrinación y posterior romería-ofrenda a la Virgen de los Volcanes.

Además, los Servicios Informativos de Radio Televisión Canaria harán una cobertura especial durante la jornada del sábado. Desde un set instalado frente a la ermita de Mancha Blanca, Nacho Egea conducirá el espacio dedicado a la fiesta en el Telenoticias 1 y el Telenoticias 2. Asimismo, La Radio Canaria, la web rtvc.es y las redes sociales del grupo, ofrecerán toda la información sobre la peregrinación de los fieles y la romería-ofrenda.

Romería a la Virgen de los Dolores.

Conmemoración del ‘milagro de 1736’

Aunque la festividad de la Virgen de los Dolores se celebra el martes 15 de septiembre, será este sábado 12 cuando todos los fieles dirijan sus pasos hasta Mancha Blanca para rendirle honores y cumplir sus promesas. La romería-ofrenda comenzará a las 16:30 horas desde el campo de fútbol de Tinajo y terminará en la ermita de los Dolores, en Mancha Blanca. De esta forma se conmemora el denominado ‘milagro de 1736′, cuando la lava de las erupciones volcánicas se detuvo justo antes de arrasar el pueblo. El recorrido está amenizado por parrandas, timples y guitarras, seguido de festejos populares como el tradicional baile del romero, que en esta edición contará con la participación de las parrandas Pal Porrón, Tinasoria, Son del Norte, La Polvajera y Pa’Lante de Gran Canaria.

Como cada año, se espera una afluencia de miles de peregrinos que acuden vestidos con trajes típicos tradicionales portando ofrendas de productos del campo. Por ese motivo, el Cabildo de Lanzarote ha hecho público un dispositivo especial de regulación y cierre de la red insular de carreteras para evitar atascos y propiciar un traslado fluido de personas.