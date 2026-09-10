La ciudadanía elegirá el 14 de septiembre cuándo se celebra la Romería de La Esperanza

El 14 de septiembre la ciudadanía podrá votar el día y la hora a la que se celebrará la Romería de La Esperanza, en El Rosario, Tenerife

El Ayuntamiento de El Rosario abrirá el próximo lunes 14 de septiembre el proceso participativo para que la ciudadanía elija qué día y a qué hora prefiere que se celebre la Romería de La Esperanza, uno de los actos más importantes y representativos de las fiestas principales de la villa de La Esperanza, que en esta edición cumplió su 50 aniversario. La encuesta estará abierta durante dos semanas, hasta las 00:00 horas del domingo 27 de septiembre.

La Romería de La Esperanza, a debate a partir del próximo lunes 14 de septiembre

El alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, decidió abrir este proceso participativo después de la modificación del horario de la Romería de 2026, que este año se celebró en horario de tarde debido a la ola de calor que afectaba al Municipio y al conjunto de Canarias en esas fechas. Ante las reacciones de la ciudadanía ante el cambio horario, la mayoría de ellas muy positivas, el primer edil subrayó la necesidad de que fuese la ciudadanía la que se pronunciase sobre la modificación o no de una fecha tan significativa para el Municipio y, especialmente, para la villa de La Esperanza.

Cómo participar

Para participar se ha habilitado un enlace específico en el portal municipal de participación ciudadana que redirige al usuario, una vez registrado, a la encuesta. Ahí tendrán que a “¿En qué día y franja horaria prefieres que se celebre la Romería de La Esperanza” con tres posibles repuestas. De ellas, solo se puede seleccionar una: “celebrarla en la tarde del sábado anterior al primer domingo de agosto”, “mantenerla en la mañana del primer domingo de agosto, tal y como ha sido históricamente” o “celebrarla en la tarde del primer domingo de agosto”.

Además, para aquellos vecinos o vecinas que necesitasen ayuda o no dispongan de medios telemáticos, también podrán participar presencialmente a través de los dispositivos dispuestos en la Casa de la Cultura de El Rosario, de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas, o en la Casa de la Juventud de El Chorrillo, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Por último, desde el Ayuntamiento de El Rosario se anima a la participación ciudadana al tiempo que se recuerda que serán los vecinos y vecinas de El Rosario quienes tengan la última palabra. Por ello, solo se contabilizarán los votos obtenidos a través del citado enlace.