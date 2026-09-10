Canarias Play ofrecerá en directo el partido de pretemporada del CB La Laguna Tenerife contra el Real Madrid Basket

El encuentro, que se jugará en Marbella en el marco del Torneo Costa del Sol, se retransmitirá a partir de las 19.00 horas de este viernes 11 de septiembre

Televisión Canaria ofrecerá en directo el partido de pretemporada del CB Canarias – La Laguna Tenerife que le enfrentará al Real Madrid Basket, a través de la la plataforma Canarias Play, la web rtvc.es y el canal de Youtube de Deportes. El encuentro, que se celebrará en el marco del Torneo Costa del Sol, tendrá lugar este viernes 11 de septiembre, a las 19.00 horas, desde el Pabellón Sergio Scariolo, en Marbella.

Para La Laguna Tenerife, el duelo ante el Real Madrid llega después de sus enfrentamientos contra el Casademont Zaragoza, el pasado 5 de septiembre, en el que cayó por 86-84 en un partido igualado que se decidió en los últimos segundos gracias a dos tiros libres de Olaseni, y contra el Unicaja CB, este jueves 10 de septiembre, también en el marco del Torneo Costa del Sol.

La Laguna Tenerife viene de ser semifinalista la pasada temporada tanto en la Liga Endesa como en la Basketball Champions League, mientras que el Real Madrid afronta cada curso con la exigencia de competir por los principales trofeos nacionales y europeos.

El partido contra los madridistas será el tercero de los cuatro encuentros de pretemporada del club aurinegro que Televisión Canaria ha conseguido retransmitir tras alcanzar un acuerdo con el propio club y con Aragón TV y 101tv de Málaga, operadores televisivos que tenían los derechos de los partidos que se disputan fuera de la isla.

Último partido de la pretemporada

El 20 de septiembre, Televisión Canaria volverá a acompañar a La Laguna Tenerife en su último amistoso de la pretemporada, frente al Bilbao Basket, que se disputará en casa, en el pabellón Santiago Martín. Será su último encuentro antes de que el equipo tinerfeño comience la competición oficial el día 27 frente al Casademont Zaragoza, en la primera jornada de la Liga ACB. Una temporada en la que afrontará también un nuevo reto continental con su debut en la EuroCup.

El canal público refuerza así su apuesta por el baloncesto canario, acercando a la audiencia las principales citas de los equipos de las Islas dentro y fuera del Archipiélago.