Televisión Canaria emite en directo la Fiesta del Charco, en La Aldea de San Nicolás

La retransmisión del acto multitudinario, que revive una tradición prehispánica, comenzará a las 15:30 horas de este viernes 11 de septiembre

Televisión Canaria emitirá en directo la Fiesta del Charco, en el municipio grancanario de La Aldea de San Nicolás, este viernes 11 de septiembre, a partir de las 15:30 horas. El evento podrá seguirse por la señal TDT de Televisión Canaria, la plataforma Canarias Play, la web rtvc.es y el canal de Youtube del canal autonómico.

En un set instalado en las proximidades del Charco, Tomás Galván se encargará de transmitir a los televidentes el desarrollo de esta tradición prehispánica que congrega a miles de personas. Para conocer los testimonios de los participantes en la fiesta, se contará con los reporteros Minerva Santana y Juan Antonio Cabrera.

Además de la retransmisión del acto de la pesca de la lisa, Radio Televisión Canaria tiene previsto un amplio despliegue para dar cobertura a la Fiesta del Charco durante la jornada de este viernes 11. Los Servicios Informativos de Televisión Canaria darán información puntual de todos los actos.

Desde un set instalado en las proximidades del Charco, Pilar Rumeu realizará varias entrevistas a algunos de los protagonistas de la fiesta en el Buenos Días Canarias. Le tomará el testigo en el Telenoticias 1 Fátima Plata, desde el mismo set. Por su parte, el Telenoticias 2 ofrecerá un amplio resumen de todo lo acontecido.

Asimismo, La Radio Canaria, la web rtvc.es y las redes sociales del grupo, ofrecerán toda la información sobre la fiesta.

Una técnica ancestral de pesca

La Fiesta del Charco celebra la técnica ancestral de pesca por narcotización, conocida localmente como embarbascar, que se realizaba en la histórica charca La Marciega. En tiempos antiguos, esta técnica consistía en la utilización de sustancias naturales para aturdir a los peces, facilitando así su captura. Hoy en día, la fiesta convierte esta práctica ancestral en una celebración cultural, destacando el valioso legado y las costumbres del antiguo pueblo canario.

El programa de esta edición de la fiesta contempla una apretada agenda de actos este viernes. A las 10:00 horas habrá una concentración en la plaza de La Alameda para salir de caminata al Charco; a las 12:00 horas, desde El Puente, la Banda de Agaete animará el baile que acabará en el muelle; a las 14:00 horas comenzará el Encuentro de Parrandas con la participación de la Parranda Alisios y la Parranda La Polvajera; a las 17:00 horas se procederá al acto principal, la pesca de la lisa, que Televisión Canaria llevará hasta todos los hogares de Canarias durante su retransmisión; y a las 21:00 horas, se cerrarán los actos con una gala que tendrá lugar en la plaza Nuevo Proyecto de Desarrollo Comunitario, en la que actuarán el humorista Saúl Romero y Los Gofiones.