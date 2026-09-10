Julia, la primera árbitra de fútbol de España, protagoniza este viernes ‘Madre’

La serie documental, que presenta Alicia Suárez a las 22:30 horas, recupera la historia de una mujer de Telde, pionera del arbitraje, madre de seis hijos y marcada por la pérdida y la superación

Julia, una mujer de La Garita, en el municipio grancanario de Telde, es la protagonista esta semana de la serie documental ‘Madre’, que Televisión Canaria emite este viernes 11 de septiembre, a las 22:30 horas. El programa se acerca a la historia de esta pionera, que se convirtió en la primera árbitra de fútbol de España y llegó a dirigir partidos de Tercera División en una época en la que los campos de fútbol eran territorios exclusivos de los hombres y tuvo una trayectoria marcada por los prejuicios y los obstáculos, pero también por una vida personal atravesada por la maternidad, el sacrificio y la pérdida.

El programa, conducido por la periodista Alicia Suárez, nos acerca a la vida de una mujer, que nació y se crio en una familia humilde dedicada a la agricultura, que tuvo una infancia sin lujos y a los 12 años se trasladó a Las Palmas de Gran Canaria para estudiar. Comenzó muy joven a trabajar en el sector sanitario y se independizó.

Durante esos años conoció a su primer marido, con quien tuvo cuatro hijos. La muerte de su hija pequeña, con apenas siete meses, supuso un golpe devastador que marcó un antes y un después en su vida y acabó precipitando la ruptura de su matrimonio. “Con la muerte de mi hija me volví loca”, reconoce Julia.

Un referente vecinal y un ejemplo de fortaleza

Tras la separación, Julia se trasladó a Tenerife para preparar unas oposiciones sanitarias, mientras sus hijos se quedaban con su padre. Allí conoció a su actual pareja, un futbolista al que llegó a arbitrar, y con quien tuvo dos hijos más. Su trayectoria como árbitra la convirtió en un referente nacional. En 2023 volvió a enfrentarse a la pérdida con el fallecimiento, con apenas dos días de diferencia, de su exmarido y de su hija mayor.

Julia también ha sido una figura destacada en el asociacionismo de Telde, donde su compromiso y dedicación le han valido distintos reconocimientos. Su historia refleja una forma de entender la maternidad desde el esfuerzo, las decisiones difíciles y la capacidad de sobreponerse a la adversidad. Una mujer que desafió los límites de su época afrontó grandes pérdidas y siguió adelante, convirtiéndose en un referente para su entorno.

A través de diez historias, ‘Madre’ se acerca a diferentes formas de vivir la maternidad y recupera las experiencias personales de mujeres que forman parte de la memoria de Canarias. El programa, producido por Isen Media, pone en valor sus vidas, sus dificultades y su capacidad para salir adelante.