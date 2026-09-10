‘Identidades’ recorre la huella de los antiguos conventos de Canarias

El programa descubre este viernes, a las 22:30 horas, cómo las órdenes religiosas dejaron su impronta en la cultura, la educación y la música de las Islas

Televisión Canaria recorrerá este viernes 11 de septiembre, a partir de las 22:30 horas, el legado que dejaron las órdenes religiosas en las Islas en una nueva entrega de ‘Identidades’.

El programa, dirigido y presentado por Benito Cabrera, se adentra esta semana en antiguos conventos y espacios religiosos para descubrir cómo su huella sigue presente en la vida de pueblos y ciudades de Canarias.

Bajo el título ‘Claustros’, la entrega repasa la influencia que estas órdenes tuvieron en ámbitos como la educación, la cultura y la música, y visita algunos de los lugares que ocuparon durante siglos y que hoy se han transformado en iglesias, ayuntamientos, centros culturales y otros espacios públicos. Edificios que cambiaron de uso, pero que siguen conservando entre sus muros parte de la memoria del Archipiélago.

De La Rioja al folclore canario

Este nuevo viaje por la identidad canaria llevará al programa hasta Santo Domingo de la Calzada, en La Rioja, para adentrarse en una de sus leyendas medievales más conocidas, la del gallo y la gallina, y descubrir una conexión inesperada con Canarias a través del Santo Domingo. Se trata de un género del folclore tradicional que ha sobrevivido con distintas variantes en las Islas y que entrelaza religión, relato popular y música.

“Claustros” se detiene además en figuras e instituciones vinculadas a la educación, como el Padre Anchieta, nacido en La Laguna y fundamental en el estudio de la lengua tupí en Brasil, o Radio ECCA, proyecto educativo nacido en Canarias que ha contribuido a la formación de varias generaciones.

Esta nueva entrega contará con las actuaciones de Domini, Coros y Danzas de La Gomera y Sergio García de la Nuez, que pondrán sonido a este recorrido por la memoria y las tradiciones de las Islas.

‘Identidades’ está conducido por el músico y divulgador Benito Cabrera y los creadores de contenido Elena Marrero y Luis Cabrera. El programa se emite cada viernes en Televisión Canaria y está disponible en cualquier momento en la plataforma digital Canarias Play.