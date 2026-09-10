El Cabildo de Lanzarote pide máxima colaboración y precaución durante las jornadas de gran afluencia de peregrinos

Retrospectiva de la Romería de Los Dolores.

El Cabildo de Lanzarote ha hecho público el dispositivo especial de regulación y cierre de la red de carreteras insulares con motivo de la celebración de la tradicional peregrinación y romería de Nuestra Señora de Los Dolores 2026.

La medida responde a la necesidad de garantizar la seguridad de los miles de romeros que circularán hacia Mancha Blanca, restringiendo el tráfico rodado en los principales ejes de conexión.

El consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote, responsable de la red insular, Jacobo Medina, ha remarcado la importancia de “priorizar la seguridad vial durante toda la jornada festiva”. “Ponemos en marcha un amplio operativo, en estricta colaboración con el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, en nuestra red insular. Con el único objetivo de que los miles de peregrinos que caminan hacia la Ermita de Los Dolores lo hagan con las máximas garantías de tranquilidad y seguridad”, añadió.

Detalles de los cortes

LZ-20 (Arrecife – Tinajo): En sentido Arrecife, desde la rotonda de Mozaga hasta la rotonda del Monumento, desde las 00:00 horas hasta las 22:00 horas del sábado 12 de septiembre. El tráfico se desviará por el pueblo de Mozaga.

LZ-30 (Teguise – Uga): Tramo Rotonda del Monumento – C/ Calderetas: Cierre total en ambos sentidos de 08:00 a 22:00 horas del 12 de septiembre. Tramo C/ Calderetas – Cruce de La Florida: Cierre total en ambos sentidos de 11:30 a 12:30 horas del 12 de septiembre, desviándose el tráfico por Montaña Blanca.

LZ-46 (Tiagua – Mancha Blanca): Cierre total en ambos sentidos desde las 10:00 horas del sábado 12 de septiembre hasta las 06:00 horas del domingo 13 de septiembre.

LZ-56 (Mancha Blanca – La Geria): Cierre total en ambos sentidos desde las 08:00 horas del 12 de septiembre hasta las 06:00 horas del 13 de septiembre. Esta vía será el único corredor autorizado de forma exclusiva para el paso del transporte colectivo público.

LZ-58 (Masdache – La Vegueta): Cierre total en ambos sentidos a la altura de la zona del Peñón desde las 08:00 horas del 12 de septiembre hasta las 06:00 horas del 13 de septiembre.

LZ-67 (La Santa – Yaiza): Cierre total en ambos sentidos entre la Ferretería de Tinajo y la calle Chimanfaya de 15:00 a 23:00 horas del sábado 12 de septiembre.

LZ-409 (Mozaga – La Vegueta): Cierre total en ambos sentidos desde las 08:00 horas del 12 de septiembre hasta las 06:00 horas del 13 de septiembre.

Servicio especial de transporte público

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha habilitado un servicio de transporte público especial con motivo de la celebración de las Fiestas de Nuestra Señora de Los Dolores 2026. El objetivo es facilitar los desplazamientos de residentes y visitantes y favorecer una movilidad más segura y sostenible durante los principales actos programados en Mancha Blanca.

El dispositivo especial contempla el refuerzo del servicio de guaguas durante la Romería de Los Dolores, que se celebrará el sábado 12 de septiembre, así como servicios adicionales con motivo de los actos religiosos y del concierto del martes 15 de septiembre. En total, se dispondrá de 22 guaguas para atender el operativo especial de la Romería.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, destaca que “las Fiestas de Los Dolores son una de las grandes celebraciones de nuestra isla y queremos que puedan disfrutarse con todas las garantías, facilitando que la ciudadanía pueda desplazarse en transporte público y dejar el vehículo privado en casa”.

“Desde el Cabildo estamos realizando un importante esfuerzo de planificación y coordinación para dar respuesta al incremento de la demanda durante estos días, especialmente en los momentos de mayor afluencia. El objetivo es que el transporte público sea una alternativa cómoda, segura y eficaz para acudir a Mancha Blanca y regresar posteriormente a sus municipios”, añade Betancort.

Por su parte, el consejero de Transportes, Miguel Ángel Jiménez, explica que “hemos diseñado un dispositivo específico que concentra los mayores refuerzos en las jornadas y horarios en los que se espera una mayor demanda, adaptando los recorridos a las condiciones de la circulación y a los cortes de carretera que puedan producirse”. Jiménez detalla que “durante la Romería del sábado 12 de septiembre habrá servicios especiales de ida desde Arrecife hacia Mancha Blanca desde las 12:00 hasta las 23:00 horas, con una frecuencia aproximada de 30 minutos, mientras que los servicios de regreso se prolongarán desde las 13:00 horas hasta las 05:00 horas del domingo 13 de septiembre”.

En función de la evolución de la circulación, el servicio de ida tendrá como destino Mancha Blanca hasta las 16:00 horas y a partir de las 23:00 horas, mientras que entre las 16:00 y las 22:00 horas finalizará en Tinguatón, con paradas provisionales habilitadas. Del mismo modo, el servicio de vuelta adaptará su punto de inicio entre Mancha Blanca y Tinguatón en función del horario y de las condiciones de la carretera.

Servicios especiales del 15 de septiembre

El martes 15 de septiembre, coincidiendo con la festividad de Nuestra Señora de Los Dolores, también se habilitarán servicios especiales de transporte público para facilitar la asistencia a los diferentes actos.

Con motivo del Merengazo, se establecerán servicios de vuelta desde Mancha Blanca hacia Arrecife a las 03:30 y 04:00 horas, con la posibilidad de realizar más viajes si la demanda lo requiere. Para los actos religiosos, se habilitarán servicios especiales de ida desde Arrecife hacia Mancha Blanca a las 08:00 y 10:00 horas, mientras que los servicios de regreso tendrán lugar a las 10:15 y 15:30 horas.

Asimismo, con motivo del concierto de la cantante Malú, se realizarán servicios especiales de ida a las 18:00 y 20:00 horas, y de vuelta a las 23:30 y 00:00 horas, contemplándose nuevamente la posibilidad de ampliar el número de viajes desde Mancha Blanca en función de la demanda.