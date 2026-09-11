Televisión Canaria estrena este sábado la película de animación ‘Superklaus’

El largometraje de coproducción canaria nominado a los Goya 2025 se emite este sábado a las 15:20 horas

Televisión Canaria estrena la película de animación ‘Superklaus’ este sábado 12 de septiembre, a las 15:20 horas. La cinta, que cuenta con la participación del canal público, figura entre los trabajos de animación con sello canario que alcanzaron la nominación a los Premios Goya 2025.

‘Superklaus’ combina elementos tradicionales de las fechas navideñas con el género de superhéroes para abordar valores como la amistad, la lealtad y la superación personal. El largometraje narra la historia de Santa Claus tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza con su trineo. A raíz del accidente, el personaje cree que es SuperKlaus, el héroe de su saga de películas favorita, y provoca situaciones de caos a su paso. Ante esta confusión, un avaro empresario juguetero intenta apoderarse del taller de la Navidad. Santa Claus intentará solucionar el problema con la ayuda de Billie, una niña de once años, su robot C.A.R.L. y el elfo Leo.

Una coproducción internacional impulsada desde Canarias

La comedia navideña representa la primera producción propia del productor canario Darío Sánchez, de 3Doubles Producciones, junto con Nacho de la Casa (Capitán Araña) y François Trudel (Groupe PVP). La dirección corrió a cargo de Andrea Sebastiá y del canadiense Steven Majaury, mientras que el guion fue firmado por Phillipe Ivanusic-Vallée y Sylvie Bélanguer.

Esta coproducción entre España y Canadá se estrenó en cines el 5 de diciembre de 2024 tras su paso por el Festival de Sitges y ha llegado a más de cuarenta países. El proyecto contó con la participación de RTVC, RTVE, ICO y CREA SGR, además de la financiación del ICAA, el Gobierno de Canarias y los fondos de la Unión Europea – Next Generation EU.

Apoyo decidido al cine de animación

El estreno de ‘Superklaus’ refuerza el compromiso de Televisión Canaria con la industria audiovisual local y, de manera específica, con el sector de la animación en las Islas. En este ámbito, el canal público ha colaborado en títulos de proyección como ‘Mariposas Negras‘, galardonada en los Goya 2025, ‘Norbert’, nominada en la misma edición de los Goya, o entregas de la saga ‘Tadeo Jones’. A través de estas aportaciones, Televisión Canaria contribuye al desarrollo del tejido productivo audiovisual del Archipiélago y a la promoción del talento que opera desde las Islas.